Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. Проте він вважає, що Путін не повірить Сі Цзіньпіну, тому що він вже не вірить нікому – навіть своєму оточенню.

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Провал місії

Політолог впевнений, що Путіну доведеться показати хоча б якусь імітацію псевдомирних жестів.

Раніше так само намагався тиснути на Путіна Реджеп Ердоган, але все, чого він зміг досягти – очільник Кремля замість безстрокового перемир'я об'явив Різдвяне. Воно тривала приблизно добу, але в цей термін Росія його не дотримувався,

– зауважив Ейдман.

Він звернув увагу на те, що після цього позиція Ердогана стала більш жорсткою до Росії, він перестав допомагати російським бізнесменам уходити від санкції, поступився в питання вступу Фінляндії, а тепер, можливо, і Швеції, до НАТО.

"Така ж ситуація може скластися і після розмови Путіна з Сі. Це буде провал місії глави КНР", – впевнений політолог.

Хитрий хід

На його думку, Путін буде повинен створити імітацію мирних рухів. Його риторика пом'якшиться і він буде щось "блеяти" про те, що "хоче миру, але українці не погоджуються".

Китаю для того, щоб міцніше інтегруватися з Росією і допомагати їй у цій програшній ситуації, потрібно зобразити з себе миротворця. Мовляв, ми закликали Росію до миру, вона згодна, а Україна не хоче,

– зазначив він.

За його словами, такий хитрий хід буде розіграно, після чого допомога Росії від Китаю повинна бути збільшена.

"Але це може відбутися, якщо Путін грамотно розіграє цю ситуацію і хоча б удасть, що він готовий до миру. Адже навіть удати для нього важко", – підкреслив Ейдман.

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Соціолог вважає, що Путін боїться, якщо він закличе до миру, це буде сприйнято як його слабкість. А він, як багато слабких людей, боїться цю свою якість проявити.

"Сподіваюсь, що очільник Кремля пропозицію Сі Цзіньпіна не прийме і не зможе відіграти. І в результаті китайський лідер залишиться ображеним на Кремль. І наслідки у цьому випадку будуть для Росії дуже плачевними", – наголосив політолог.

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