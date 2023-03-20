Так у коментарі 24 Каналу заявив політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, головна мета візиту президента Китаю до Росії інша.

Дивіться також У Зеленського пояснили, що для Путіна означає ордер на арешт і як з ним говоритиме Сі

"Він буде намагатися востаннє допомогти Путіну уникнути поразки в цій війні", – сказав він.

Політолог переконаний, що єдине, чим може допомогти глава КНР російському диктатору, – це спробувати його переконати заморозити війну, яка для Путіна складається невдало й готова принести йому суттєву поразку.

"Рука допомоги" від Китаю

"Тому Сі своїм так званим китайським "мирним планом" вже, фактично, заявив позицію Китаю. Таку, що треба всім зупинитися, припинити війну й далі почати певні переговори", – заявив Ейдман.

Він зауважив, що ця позиція не влаштовує не лише українську сторону, але й самого Путіна, який не приймає "протягнуту руку допомоги".

Тому що у порівнянні з розсудливими китайцями, які свої корисливі інтереси відстоюють, Владімір Владіміровіч трохи не в собі. Він неадекватно сприймає реальність,

– зазначив соціолог.

Він зауважив, що російський диктатор досі впевнений, що він "може перемогти у війни проти України".

"Що він безмірно крутий і що йому ніякі ці всі "рухи тіла" не потрібні", – сказав Ігор Ейдман.

Яка мета візиту глави КНР до Москви: дивіться відео

Співробітництва може не бути

Політолог вважає, що ймовірно, Владімір Путін не прийме "мирний план" Китаю у томі виді, яким його хоче "продати" Сі Цзіньпін.

"Це буде означати, що ніякого подальшого активного співробітництва, зокрема, у військовій сфері, між Китаєм та Росією не буде", – розказав він.

Ейдман зауважив, що вся ідея в тому, аби заморозити ситуацію в тому виді, в якому вона є нині – заморозити лінію фронту, а потім почати переговори.

"Це витікає із китайського "мирного плану". Там прямо це не сказано, але суть як би в цьому", – розказав Ігор Ейдман.

На його думку, це було б дуже вигідно Владіміру Путіну.

Вигода для Путіна

"Адже він і масово б продав ці територіальні захоплення, анексії всередині країни й зупинив би війну, яку вже просто фізично не може вести", – завив він.

Соціолог вважає, що у російського диктатора ще "не вивітрилися із голови наполеонівські плани".

"Сі, Путіну, який "потопає", протягує руку, а Путін кричить: "Та в мене все гаразд, я ще нічого. Я ще Чорне море перепливу", – зазначив він.

Російського диктатора можна та треба зупинити

Ігор Ейдман переконаний, що китайський "мирний план" не реалізується. Він припускає, що Росії таки доведеться піти назустріч Китаю у певних моментах зовні. Можливо, вони оголосять про певне перемир’я, вважає він, але з цього нічого не вийде, поки при владі Путін.

Адже він не розуміє ситуації. Йому треба та можна зупинитися лише одним способом – просто фізично у військовому плані розгромивши,

– підсумував він.

Візит глави КНР до Москви: останні новини