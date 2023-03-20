Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Однако он считает, что Путин не поверит Си Цзиньпину, потому что он уже не верит никому даже – своему окружению.
Смотрите также Чего хочет Си Цзиньпин от Путина: The Economist о скрытых намерениях главы Китая
Провал миссии
Политолог уверен, что Путину придется показать хотя бы какую-нибудь имитацию псевдомирных жестов.
Ранее также пытался давить на Путина Реджеп Эрдоган, но все, чего он смог достичь – глава Кремля вместо бессрочного перемирия объявил Рождественское. Оно длилось примерно сутки, но в этот период Россия его не соблюдала,
– заметил Эйдман.
Он обратил внимание на то, что после этого позиция Эрдогана к России ужесточилась, он перестал помогать российским бизнесменам уходить от санкции, уступил в вопросе вступления Финляндии, а теперь, возможно, и Швеции, в НАТО.
"Такая же ситуация может сложиться и после разговора Путина с Си. Это будет провал миссии главы КНР", – уверен политолог.
Хитрый ход
По его мнению, Путин будет должен создать имитацию мирных движений. Его риторика смягчится и он будет что-то "блеять" о том, что "хочет мира, но украинцы не соглашаются".
Китаю для того, чтобы крепче интегрироваться с Россией и помогать ей в этой проигрышной ситуации, нужно изобразить из себя миротворца. Мол, мы призывали Россию к миру, она согласилась, а Украина – нет,
– отметил он.
По его словам, такой хитрый ход будет разыгран, после чего помощь России от Китая должна быть увеличена.
"Но это может произойти, если Путин грамотно разыграет эту ситуацию и хотя бы притворится, что он готов к миру. Ведь даже притвориться для него трудно", - подчеркнул Эйдман.
Визит Си Цзиньпина в Путин: смотрите видео
Социолог считает, что Путин боится, если он призовет к миру, это будет воспринято как его слабость. А он, как многие слабые люди, боится это свое качество проявить.
"Надеюсь, что глава Кремля предложение Си Цзиньпина не примет и не сможет отыграть. И в результате китайский лидер останется обиженным на Кремль. И последствия в этом случае будут для России очень плачевными", - подчеркнул политолог.
Переговоры Си Цзиньпина и Владимира Путина: мнение аналитиков
- Военный эксперт Юрий Федоров считает, что Пекин хочет выступить как посредник, который успешно завершит войну России против Украины С этим желанием Си Цзиньпинь прилетел в Москву, это главная задача визита. Все остальное не имеет особого значения.
- Политический психолог Валентин Ким предположил, что ордер на арест Путина от Международного уголовного суда в Гааге ослабляет позицию российского диктатора. По его словам, приезд Си Цзиньпина во Владимира Путина как к признаваемой политической фигуре – это один визит. А к преступнику, которого пытаются привлечь к ответственности, это визит уже очень другой.
- Политический эксперт Валерий Клочок отметил, что Си и Путин могут обсуждать мирный план Китая. Он предположил, что Путин готовится к так называемому "мягкому поражению", цель которого - прекратить активную фазу боевых действий, но не войну. Так диктатор сможет продать это как победу в войне против Украины.