Для Сі Цзіньпіна – це навіть подарунок, Путін буде поступливішим, – Галлямов про "мітку" з Гааги

Напередодні візиту Сі Цзіньпіну до Москви Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Експерти припускали, що через "чорну мітку", яку отримав російський диктатор, лідер Китаю може скасувати свій приїзд до Росії.

Проте російський політолог Аббас Галлямов зауважив, що ця "чорна мітка" – не єдиний фактор, який впливає на рішення Сі Цзіньпіна. Про це він розповів 24 Каналу. На його думку, голова КНР не може собі дозволити бути маніпульованим такою мірою, щоб змінювати свій порядок денний в залежності від поточної кон'юнктури.

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Путін став слабшим

За його словами, з точки зору Китаю, який не підписав Римський статут, Міжнародний кримінальний суд – це не найвища інстанція.

Якась міжнародна організація щось вирішила. Китай з цим не згодний – він висловив свою думку з цього приводу озвучив,

– зауважив політолог.

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Він вважає, що зміст стратегії відносно Росії та Путіна у зв'язку з цими подіями зазнала коректив.

"Сі Цзіньпін зауважив, що Путін став слабшим.І відповідне ще більше залежним від Китаю. Певною мірою для лідера КНР це подарунок – Путін буде ще поступливішим", – підкреслив Аббас Галлямов.

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