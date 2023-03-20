Для Си Цзиньпина – это даже подарок, Путин будет покладистее, – Галлямов о "метке" из Гааги
В преддверии визита Си Цзиньпина в Москву Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Эксперты предполагали, что из-за "черной метки", полученной российским диктатором, лидер Китая может отменить свой приезд в Россию.
Однако российский политолог Аббас Галлямов отметил, что эта "черная метка" – не единственный фактор, влияющий на решение Си Цзиньпина. Об этом он рассказал 24 каналу. По его мнению, глава КНР не может себе позволить быть манипулированным в такой степени, чтобы изменять свою повестку дня в зависимости от текущей конъюнктуры.
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Путин стал слабее
По его словам, с точки зрения Китая, который не подписал Римский статут, Международный уголовный суд – это не самая высокая инстанция.
Какая-то международная организация что-то решила. Китай с этим не согласен – он высказал свое мнение по этому поводу.
– заметил политолог.
Визит Си Цзиньпина в Россию: смотрите видео
Он считает, что содержание стратегии в отношении России и Путина в связи с этими событиями претерпело коррективы.
"Си Цзиньпин отметил, что Путин стал слабее. И соответствующее еще более зависим от Китая. В какой-то степени для лидера КНР это подарок – Путин будет еще покладистее", – подчеркнул Аббас Галлямов.
Ордер на арест Владимира Путина от МКС в Гааге: реакция в мире
- В Германии готовы арестовать президента России. Об этом заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушманн. Немецкий министр подчеркнул, что его государство не будет отказываться от своих обязательств и выполнит ордер.
- Президент Сербии Александар Вучич заявил, что ордер на арест кремлевского диктатора Владимира Путина будет иметь негативные последствия. Он якобы продолжит войну в Украине.
- Ожидается, что президент России посетит Южную Африку в августе для участия в саммите БРИКС. Однако следует отметить, что пока официального подтверждения визита Путина не было. В ЮАР заявили, что осознают свои юридические обязательства Однако до саммита мы будем продолжать взаимодействовать с различными заинтересованными сторонами.