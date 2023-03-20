Однако российский политолог Аббас Галлямов отметил, что эта "черная метка" – не единственный фактор, влияющий на решение Си Цзиньпина. Об этом он рассказал 24 каналу. По его мнению, глава КНР не может себе позволить быть манипулированным в такой степени, чтобы изменять свою повестку дня в зависимости от текущей конъюнктуры.

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Путин стал слабее

По его словам, с точки зрения Китая, который не подписал Римский статут, Международный уголовный суд – это не самая высокая инстанция.

Какая-то международная организация что-то решила. Китай с этим не согласен – он высказал свое мнение по этому поводу.

– заметил политолог.

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Он считает, что содержание стратегии в отношении России и Путина в связи с этими событиями претерпело коррективы.

"Си Цзиньпин отметил, что Путин стал слабее. И соответствующее еще более зависим от Китая. В какой-то степени для лидера КНР это подарок – Путин будет еще покладистее", – подчеркнул Аббас Галлямов.

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