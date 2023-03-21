Росія не отримала від Китаю бажане: в ISW проаналізували зустріч Путіна та Сі в Москві

У Кремлі 20 березня відбулася зустріч президента Китаю Сі Цзіньпіна та президента Росії Владіміра Путіна. До неї була прикута увага чи не всього світу.

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Москві запропонували більш стримане бачення російсько-китайських відносин, ніж те, якого, ймовірно, прагнув Путін.

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Під час зустрічі 20 березня Сі і Путін підкреслили міцність китайсько-російських відносин, але в статтях, опублікованих 19 березня, запропонували різні інтерпретації масштабу майбутніх відносин.

Як завершилася зустріч

Путін опублікував статтю в китайських державних ЗМІ, в якій стверджував, що Росія і Китай будують партнерство для формування багатополярного світового порядку перед обличчям колективного Заходу, який "прагне до домінування", і Сполучених Штатів, які проводять політику подвійного стримування проти Китаю і Росії.

Натомість китайський лідер запропонував менш агресивну загальну мету для російсько-китайських відносин у своїй статті. Він також зазначив, що Росія і Китай в цілому прагнуть до багатополярного світового порядку, але не конкретно проти ворожого Заходу.

Натомість Сі зосередився на представленні Китаю як життєздатного третього посередника у війні в Україні, чий план переговорів "відображає єдність поглядів світової спільноти на подолання української кризи". Путін написав, що Росія вітає готовність Китаю "відігравати конструктивну роль у врегулюванні кризи" у зв'язку з війною в Україні, але Путін, ймовірно, сподівався, що Сі займе таку ж агресивну риторичну лінію щодо Заходу.

Що це означає

Аналітики кажуть, що позиція очільника Китаю є помітним відходом від задекларованого Китаєм "партнерства без обмежень" з Росією, що передувало початку російського вторгнення в Україну. Зараз же позиція Сі Цзіньпіна свідчить про те, що він не схильний надавати Росії повну економічну і політичну підтримку, необхідну Кремлю для подолання невдач в Україні.

Сі також, ймовірно, запропонує більш конкретну пропозицію щодо врегулювання війни в Україні шляхом переговорів, хоча залишається незрозумілим, що саме передбачатиме його пропозиція і наскільки сприйнятливою до неї буде реакція Кремля. Перспективи постачання Китаєм військової техніки до Росії також залишаються неясними,

– зазначили в американському Інституті вивчення війни.

Які побоювання були щодо цього візиту

Офіційні особи Китаю розглядають поїздку Сі Цзіньпіна до російського диктатора як місію миру. Відтак, мовиться про те, президент Китаю у такий спосіб намагатиметься "відіграти конструктивну роль у просуванні переговорів" між Росією та Україною. Саме так зазначив речник уряду в Пекіні.

Втім, американці та європейці все ж вбачають у візиті ймовірність погіршити ситуацію. До прикладу, представники американської влади припускають, що Китай не збирається відмовлятися від постачання зброї для Росії. Передача Путіну артилерійських снарядів може зміцнити позиції Путіна на полі бою.