Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, візит президента Китаю до Росії є продовженням кардинальних змін у геополітиці.

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"Світ поляризується. Хоча Сі Цзіньпін дещо переглянув свою позицію у питанні можливого позиціювання Китаю та Росії на найближчі роки", – зазначив політичний експерт.

Основний геополітичний виклик

За його словами, зараз ми бачимо налагодження подальшої співпраці Китаю та Росії. Сталося те, чого так намагалися не допустити США.

Недопущення зближення Китаю та Росії – це основний геополітичний виклик на сьогодні. Втім, завадити співпраці Москви з Пекіном вкрай складно, адже вони ідеологічно дуже схожі,

– зазначив політичний експерт.

Він додав, що Захід багато зробив для того, аби відносини між 2 країнами були якомога складнішими.

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Китай зближується з Росією, але на своїх умовах

Як зазначив політичний експерт, Пекін будує стосунки з Росією зі зверхньої позиції. Саме Китай диктує свої умови й визначає правила гри.

Пекін буде ставити собі за мету отримати більше дивідендів з історії російсько-української війни. В умовах послаблення Росії зближення Пекіна та Москви буде більшим, але на умовах Китаю,

– наголосив Клочок.

На його думку, Росія це чудово розуміє і свідомо йде на такі умови. Кремль певним чином став заручником ситуації й змушений змиритися зі своїм становищем.

"Цей процес можна порівняти з тим, коли удав з'їдає кролика. Так само поширення інтересів Китаю на Росію стає все більшим", – зазначив політичний експерт.

Тема війни в Україні

Останнім часом все активніше підіймається тема відновлення переговорів Росії з Україною. Зокрема, про це говорить Китай у своєму "мирному плані". На думку Клочка, війна в Україні буде однією з основних тем перемовин між Путіним та Сі.

Після візиту до Москви лідер Китаю може зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському. І його дзвінок також може бути спрямований на мирні переговори,

– сказав політичний експерт.

Він зауважив, що сьогодні лунає багато тез про те, що ми перебуваємо у кульмінації наступу Росії на Україну.

"Наступним кроком буде вихід з цієї ситуації", – додав Клочок.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви: коротко