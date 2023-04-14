Привезли обладнання на 45 мільйонів: Зеленська та Ляшко відвідали медзаклади у Львові
Джерело:телеграм Олени Зеленської
Перша леді Олена Зеленська та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 14 квітня відвідали Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Вони передали медзакладу обладнання на 45 мільйонів гривень.
Обладнання придбали за кошти з благодійного аукціону. Його провели торік разом з Посольством України у Великій Британії.
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Зеленська та Ляшко відвідали ЗУСДМЦ
Перша леді 14 квітня оглянула Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної Ради "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр", Разом із Зеленською були:
- Максим Козицький – начальник Львівської обласної військової адміністрації;
- Віктор Ляшко – міністр охорони здоров'я України;
- Ірина Микичак – директорка з розвитку проєктів і регіональної координації Координаційного центру з психічного здоров'я КМУ;
- Андрій Синюта – головний лікар;
- Леся Підлісецька – керівниця клініки психічного здоров'я.
Сьогодні у Львові разом із міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком відвідали Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр (ЗУСДМЦ) та його підрозділ – Клініку психічного здоров'я дітей, підлітків та молоді,
– зазначила перша леді.
Під час візиту до Центру передали обладнання на суму понад 45 мільйонів гривень, придбане за кошти з благодійного аукціону, який провели спільно з Посольством України у Великій Британії минулого року.
Дивіться відео візиту Зеленської до ЗУСДМЦ
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У клініці проконсультували майже 1300 дітей
Голова ЛОВА Максим Козицький прокоментував візит першої леді та міністра охорони здоров'я на Львівщину. За його словами, у Клініці психічного здоров'я дітей, підлітків та молоді ЗУСДМЦ за час повномасштабної війни надали майже 1300 консультацій пацієнтам від 2 років.
В межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я психологи медзакладу пройшли навчання в Ізраїлі та надають фахову безкоштовну підтримку вимушеним переселенцям і людям, які постраждали від війни. Також допомагають комплексно сім'ям, а не лише дітям,
– повідомив голова ЛОВА.
Козицький додав, що йому було цінно чути від Зеленської про те, що саме в Львівській області надають найкращу допомогу.
"Дякую за відповідальність, сумлінну роботу нашим медикам. Швидкого одужання усім пацієнтам", – підсумував очільник ЛОВА.
Дивіться фото візиту Зеленської та Ляшка / Фото Максима Козицького