Вкрали і повезли на кораблях, – Зеленський про крадіжку зерна Росією

Російські кораблі продовжують бокувати українські порти, через що Україна не може здійснювати експорт зерна, ячменю тощо. Водночас Росія цинічно краде українське зерно на окупованих територіях та намагається продати іншим країнам.

Україна "спіймала" маршрут краденого зерна

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times розповів, що Росія намагалася продати вкрадене українське зерно іншим державам. Та Київ вчасно втрутився і попередив інші держави про наслідки за купівлю краденого українського зерна.

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Росія вкрала деякий обсяг нашого зерна й повезла на кораблях. Вони заходили в деякі держави, які були готові їх прийняти. Ми спіймали цю інформацію і маршрут та попередили держави, що будемо об'єднувати Захід і через це буде запроваджено санкції і проти вас. Тоді деякі держави дійсно злякалися,

– повідомив глава держави.

Разом з тим, Зеленський наголосив на самому прецеденті, що "хтось хоче на цьому заробляти". Він підкреслив, що санкції повинні не тільки впроваджуватися, але й контролюватися.

Путін загрожує Азії, країнам Африки і деяким країнам Європи

Російський лідер Володимир Путін начебто готовий розблокувати українські порти в обмін на зняття санкцій з Росії. У відповідь Володимир Зеленський заявив, що Росія – єдина сторона світової загрози.

Він конкретно загрожує Азії, країнам Африки і деяким країнам Європи,

– сказав президент України.

За словами Зеленського, продовольча криза може спровокувати голод в країнах Африки. Своєю чергою деяким країнам Європи, як сказав глава держави, загрожуватиме міграційна криза. "Наслідки можуть бути страшні", – зазначив президент.

Україна не пустить російські кораблі до своїх портів

Володимир Зеленський категорично відкинув ідею, що Україна пустить російські кораблі у свої порти. Причина, як підмітив президент, криється у тому, що Росія щодня атакує Україну.

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Глава держави запевнив, що Україна готова на 100% експортувати все, що є, але за нормальних, цивілізованих та безпечних умов.

Зокрема, Зеленський розповів про схему, яку підтримала ООН та деякі країни. Йдеться про створення безпечного морського коридору, який можуть забезпечити кораблі будь-якої держави-партнера.

Окрім Росії, бо ми їм не довіряємо, бо в нас з ними війна,

– зазначив Зеленський.

Президент також наголосив на важливості дотримання норм міжнародного права з боку Росії. Йдеться про те, щоб Росія не стріляла по інших кораблях, які забезпечуватимуть коридор для експорту з України.

Глава держави додав, що в України з Росією немає і не може бути ніяких домовленостей.

Що відомо про ситуацію з українським зерном

Експорт аграрної продукції важливий для наповнення бюджету України. Росія намагається послабити економіку нашої держави, через що зриває експорт зернових.

З цією метою Росія блокує українські порти в Чорному морі, позбавила Україну виходу до Азовського моря та руйнує залізничну інфраструктуру. Щобільше, Росія краде зерно з територій, які тимчасово окупувала.

Міністерства аграрної політики та продовольства України зафіксувало крадіжку росіянами 500 тисяч тонн пшениці з окупованих регіонів з моменту військового вторгнення.

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що проблем з вивезенням зерна з України немає. Як альтернативний шлях експорту він цинічно пропонує Білорусь, з території якої росіяни бомбардують Україну.

Президент Зеленський заявляв, що Україна веде перемовини з Британією та Туреччиною, щоб забезпечити вивезення зерна. За його словами, є декілька варіантів експорту українського зерна.

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