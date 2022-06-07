Про це розповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель знає, що російські війська знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні.

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"Слова Борреля цілком справедливі: "У світлі таких повідомлень дезінформація, яку розповсюджує Путін, щоб відвести провину, стає ще більш цинічною". Росія блокує наші порти, обстрілює зернові термінали та краде зерно. Вона зайняла частину наших територій, завадивши там посівну", – написав Єрмак.

Зупинити плани Росії

За словами керівника Офісу Президента, наразі світ має сприяти Україні у таких важливих кроках. Мовиться про військові конвої для танкерів, щоб безпечно вивезти зерно з портів.

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Єрмак наголосив, що слід збільшувати санкційний тиск. Робити це потрібно й проти окремих представників еліт Кремля, й проти його енергетичного сектору та банківської системи. Пріоритетним є газове ембарго для Росії. Крім цього, надважливою є зброя для звільнення територій від окупантів.

Більше зброї і якомога швидше, щоб зупинити будь-які плани Росії просуватися далі й вибити їх з нашої землі,

– заявив Єрмак.

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