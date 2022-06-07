Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель знает, что российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине.
Борель отреагировал на ракетный удар по зерновому терминалу в Николаеве .
"Слова Борреля вполне справедливы: "В свете таких сообщений дезинформация, которую распространяет Путин, чтобы отвести вину, становится еще более циничной". Россия блокирует наши порты, обстреливает зерновые терминалы и ворует зерно. Она заняла часть наших территорий, помешав посевную", – написал Ермак.
Остановить планы России
По словам руководителя Офиса Президента, в настоящее время мир должен способствовать Украине в таких важных шагах. Речь идет о военных конвоях для танкеров, чтобы безопасно вывезти зерно из портов.
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Ермак подчеркнул, что следует увеличивать санкционное давление. Делать это нужно и против отдельных представителей элит Кремля, и против его энергетического сектора и банковской системы. Приоритетным является газовое эмбарго для России. Кроме этого, важно оружие для освобождения территорий от оккупантов.
Больше оружия и как можно скорее, чтобы остановить любые планы России продвигаться дальше и выбить их из нашей земли,
– заявил Ермак.
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Россияне воруют у Украины зерно: последние новости
- Пресссекретарь Государственного департамента США Нэд Прайс заявил, что над путями возобновления экспорта украинского зерна работают ежедневно. Он отметил, что не верит в результаты переговоров Турции и России по возобновлению экспорта.
- Владимир Путин похвастался , что Россия с июля 2022 года будет увеличивать экспорт зерна с 37 до 50 миллионов тонн. Будут делать это, вероятно, на средства Украины.
- По подсчетам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, россияне украли более 500 тысяч тонн пшеницы. Они уже успели отправить 100 тонн в Сирию.