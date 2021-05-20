Влада хоче збільшити податкове навантаження на бізнес: чи виправдане таке рішення

Минулої середи, 12 травня Кабмін схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Макроекономічний огляд аналітики Нацбанку інформує про те, що попри запровадження жорсткого карантину падіння індексу виробництва базових галузей практично призупинилося, і навіть йдеться про зростання промислового виробництва на 2 відсотки в річному вимірі. Мовиться здебільшого про видобувну галузь через підвищений попит на руду, та про енергетичну галузь. Але як тільки з’являється така позитивна інформація, влада знову підіймає тему податків.

І сьогодні, у часи пандемії, весь світ зменшує їх та сприяє роботі бізнесу та підприємств. Але в Україні ситуація інша, у цей час у нас навпаки податки збільшують. Про це сказав в інтерв’ю 24 каналу політолог Микола Давидюк.

До прикладу, два трильйони доларів допомоги бізнесу допускають Сполучені Штати, нова адміністрація Байдена, по 70% доходів повертає Німеччина.

А в нас у цей час приймаються рішення у вигляді додаткового податкового навантаження на бізнес. Давидюк вважає це застарілими рішеннями у стилі Радянського Союзу.

"До бізнесу треба підходити з серйозними інноваційними смарт-рішеннями. Дивитися, як сьогодні живе світ, дивитися, у що сьогодні інвестують передові країни, і намагатися створити додаткові умови для отримання доходу для компаній та підприємств, тому що саме вони й наповнюють наш бюджет. Тому в питанні податків потрібною та важливою є дбайлива, чітка державницька проукраїнська позиція, а не спроби якимись швидкими розчерками пера в кабінетному режимі вирішувати ті чи інші питання", – сказав Микола Давидюк.

Він додав, що економіка – це річ чутлива, її потрібно розуміти, потрібно знати, і найголовніше – дивитися на кілька кроків вперед, а не намагатися зараз свої проблеми вирішити за рахунок чужих грошей.

В економіці є принцип доміно. І зрозуміло, що тиснучи на одну галузь, суміжні галузі теж починають потерпати. Давидюк пояснив, що тиск на одну галузь зачіпає ще від 4 до 8 інших секторів. Тому важливо в результаті прийняття таких рішень не отримати людей, які будуть йти на біржу праці, і не отримувати бізнес, який буде вимагати субсидій. Тут потрібно шукати компроміси.

Наприклад, ріст цін на житло зупинить ринок нерухомості. І якщо ми зараз запустимо ріст цін у кількох галузях через підняття податків, ми теж отримаємо соціальну кризу. Тому що доходи в час пандемії, якщо брати зріз по всій країні, не збільшились,

– сказав політолог.

Для того, щоб уникнути цих криз, потрібно моніторити ситуацію і потрібно професійно підходити до питання податків, зберігаючи державницьку позицію.