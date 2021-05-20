Макроекономічний огляд аналітики Нацбанку інформує про те, що попри запровадження жорсткого карантину падіння індексу виробництва базових галузей практично призупинилося, і навіть йдеться про зростання промислового виробництва на 2 відсотки в річному вимірі. Мовиться здебільшого про видобувну галузь через підвищений попит на руду, та про енергетичну галузь. Але як тільки з’являється така позитивна інформація, влада знову підіймає тему податків.

І сьогодні, у часи пандемії, весь світ зменшує їх та сприяє роботі бізнесу та підприємств. Але в Україні ситуація інша, у цей час у нас навпаки податки збільшують. Про це сказав в інтерв’ю 24 каналу політолог Микола Давидюк.

До прикладу, два трильйони доларів допомоги бізнесу допускають Сполучені Штати, нова адміністрація Байдена, по 70% доходів повертає Німеччина.

А в нас у цей час приймаються рішення у вигляді додаткового податкового навантаження на бізнес. Давидюк вважає це застарілими рішеннями у стилі Радянського Союзу.

"До бізнесу треба підходити з серйозними інноваційними смарт-рішеннями. Дивитися, як сьогодні живе світ, дивитися, у що сьогодні інвестують передові країни, і намагатися створити додаткові умови для отримання доходу для компаній та підприємств, тому що саме вони й наповнюють наш бюджет. Тому в питанні податків потрібною та важливою є дбайлива, чітка державницька проукраїнська позиція, а не спроби якимись швидкими розчерками пера в кабінетному режимі вирішувати ті чи інші питання", – сказав Микола Давидюк.

Він додав, що економіка – це річ чутлива, її потрібно розуміти, потрібно знати, і найголовніше – дивитися на кілька кроків вперед, а не намагатися зараз свої проблеми вирішити за рахунок чужих грошей.

В економіці є принцип доміно. І зрозуміло, що тиснучи на одну галузь, суміжні галузі теж починають потерпати. Давидюк пояснив, що тиск на одну галузь зачіпає ще від 4 до 8 інших секторів. Тому важливо в результаті прийняття таких рішень не отримати людей, які будуть йти на біржу праці, і не отримувати бізнес, який буде вимагати субсидій. Тут потрібно шукати компроміси.

Наприклад, ріст цін на житло зупинить ринок нерухомості. І якщо ми зараз запустимо ріст цін у кількох галузях через підняття податків, ми теж отримаємо соціальну кризу. Тому що доходи в час пандемії, якщо брати зріз по всій країні, не збільшились,

– сказав політолог.

Для того, щоб уникнути цих криз, потрібно моніторити ситуацію і потрібно професійно підходити до питання податків, зберігаючи державницьку позицію.