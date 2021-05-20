Макроэкономический обзор аналитики Нацбанка информирует о том, что несмотря на введение жесткого карантина падение индекса производства базовых отраслей практически приостановилось, а также говорится о росте промышленного производства на 2 процента в годовом исчислении. Говорится в основном о добывающей отрасли из-за повышенного спроса на руду, и о энергетической отрасли. Но как только появляется такая положительная информация, власть снова поднимает тему налогов.

И сегодня, во времена пандемии, весь мир уменьшает их и способствует работе бизнеса и предприятий. Но в Украине ситуация другая, в настоящее время у нас наоборот налоги увеличивают. Об этом сказал в интервью 24 канала политолог Николай Давидюк.

К примеру, два триллиона долларов помощи бизнеса допускают Соединенные Штаты, новая администрация Байдена, по 70% доходов возвращает Германия.

А у нас в это время принимаются решения в виде дополнительной налоговой нагрузки на бизнес. Давидюк считает это устаревшими решениями в стиле Советского Союза.

"К бизнесу надо подходить с серьезными инновационными смарт-решениями. Смотреть, как сегодня живет мир, смотреть, во что сегодня инвестируют передовые страны, и пытаться создать дополнительные условия для получения дохода для компаний и предприятий, так как именно они и наполняют наш бюджет. Поэтому в вопросе налогов нужной и важной является заботливая, четкая государственная проукраинская позиция, а не попытки какими-то быстрыми росчерками пера в кабинетном режиме решать те или иные вопросы", – сказал Николай Давидюк.

Он добавил, что экономика – это вещь чувствительная, ее нужно понимать, нужно знать, и самое главное – смотреть на несколько шагов вперед, а не пытаться сейчас свои проблемы решить за счет чужих денег.

В экономике есть принцип домино. И понятно, что оказывая давление на одну отрасль, смежные отрасли тоже начинают страдать. Давидюк объяснил, что давление на одну отрасль затрагивает еще от 4 до 8 других секторов. Поэтому важно в результате принятия таких решений не получить людей, которые будут идти на биржу труда, и не получить бизнес, который будет требовать субсидий. Здесь нужно искать компромиссы.

Например, рост цен на жилье остановит рынок недвижимости. И если мы сейчас запустим рост цен в нескольких областях из-за поднятия налогов, мы тоже получим социальный кризис. Потому что доходы во время пандемии, если брать срез по всей стране, не увеличились,

– сказал политолог.

Для того, чтобы избежать этих кризисов, нужно мониторить ситуацию и нужно профессионально подходить к вопросу налогов, сохраняя государственную позицию.