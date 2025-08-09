Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив українського захисника з "Азову" Владислава Шпака з Мелітополя до 21 року ув'язнення в колонії суворого режиму.

Полоненого звинуватили за статтями про "участь у терористичній спільноті" та "проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про цю справу?

Росіяни заявляють, що у червні 2020 року 20-річний Владислав Шпак нібито "з метою покращення свого матеріального становища, а також з ідеологічних міркувань" підписав контракт та вступив до лав бригади НГУ "Азов".

Російські слідчі цинічно кваліфікували це як участь у терористичній спільноті. У квітні – червні 2021 року, вважають російські силовики, Шпак проходив військову підготовку, що кваліфікували як "навчання для терористичної діяльності".

Захисник проходив службу в частині селища Урзуф. У лютому 2022 року, його та інших перекинули до Маріуполя. Вони обороняли комбінат "Азовсталь", а через три місяці, 17 травня, здався в полон окупантам за наказом командування.

З оголошених у суді матеріалів не зовсім ясно, чим саме займався Шпак в "Азові". У деяких документах йдеться про те, що він "виконував обов'язки кулеметника", в інших його називають "помічником гранатометника", а в третіх – "водієм-розвідником",

– пишуть російські ЗМІ.

Зазначається, що держобвинувач вимагав для Шпака 19 років суворого режиму. Утім, потім суддя вирішив повернути стадію судового слідства, а у повторних дебатах через тиждень прокурор запросив для українця вже 22 роки.

Нагадаємо, у березні цей же суд у Ростові-на-Дону засудив 23 українських військовополонених бригади "Азов". Українським захисникам на той момент призначили від 13 до 23 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.