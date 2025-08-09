Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского защитника из "Азова" Владислава Шпака из Мелитополя к 21 году заключения в колонии строгого режима.

Пленного обвинили по статьям об "участии в террористическом сообществе" и "прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Готовил пытки журналистки Рощиной: руководителю российского СИЗО сообщили о подозрении

Что известно об этом деле?

Россияне заявляют, что в июне 2020 года 20-летний Владислав Шпак якобы "с целью улучшения своего материального положения, а также из идеологических соображений" подписал контракт и вступил в ряды бригады НГУ "Азов".

Российские следователи цинично квалифицировали это как участие в террористическом сообществе. В апреле – июне 2021 года, считают российские силовики, Шпак проходил военную подготовку, что квалифицировали как "обучение для террористической деятельности".

Защитник проходил службу в части поселка Урзуф. В феврале 2022 года, его и других перебросили в Мариуполь. Они обороняли комбинат "Азовсталь", а через три месяца, 17 мая, сдался в плен оккупантам по приказу командования.

Из оглашенных в суде материалов не совсем ясно, чем именно занимался Шпак в "Азове". В некоторых документах говорится о том, что он "исполнял обязанности пулеметчика", в других его называют "помощником гранатометчика", а в третьих – "водителем-разведчиком",

– пишут российские СМИ.

Отмечается, что гособвинитель требовал для Шпака 19 лет строгого режима. Впрочем, потом судья решил вернуть стадию судебного следствия, а в повторных дебатах через неделю прокурор запросил для украинца уже 22 года.

Напомним, в марте этот же суд в Ростове-на-Дону осудил 23 украинских военнопленных бригады "Азов". Украинским защитникам на тот момент назначили от 13 до 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима.