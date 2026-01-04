Святкування Водохреща у Києві: де у столиці можна безпечно зануритися у воду
- У Києві 6 січня працюватимуть спеціально підготовлені локації для занурення у воду з нагоди Водохреща, які будуть відкриті з 08:00 до 17:00.
- Локації для занурення перевірені водолазами та облаштовані зручними підходами і кабінками, а також перебуватимуть під наглядом рятувальників і медичних працівників.
На території Києва 6 січня будуть працювати спеціально підготовлені локації для занурення у воду з нагоди Водохреща. Вони облаштовані з урахуванням вимог безпеки та працюватимуть з 08:00 до 17:00.
Про це пише 24 Канал із посиланням на комунальне підприємство з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду Києва "ПЛЕСО".
Де безпечно зануритися у воду на Водохреще?
У зв’язку з безпековою ситуацією підприємство закликало мешканців столиці утриматися від масових зібрань та традиційного купання у відкритих водоймах.
Усі локації перевірені водолазами КП «Плесо» — дно обстежене та очищене від небезпечних предметів; облаштовані зручними підходами до води та кабінками для переодягання та перебуватимуть під постійним наглядом рятувальників, лайфгардів та медичних працівників. Офіційні локації для занурення:
- Голосіївський район: Пляж "Галерний".
- Деснянський район: Пляж "Троєщина".
- Дніпровський район: Пляжі "Дитячий", "Венеція", "Тельбін", "Веселка", "Райдуга".
- Оболонський район: Озера Вербне та Йорданське Пляж «Пуща-Водиця», зона відпочинку "Наталка", пляж на Оболонському острові.
"Безпека – наш пріоритет. Просимо занурюватися виключно у визначених та підготовлених місцях і дотримуватися рекомендацій рятувальників", – наголосили у підприємстві. Там додали, що у разі оголошення повітряної тривоги необхідно негайно залишити територію поблизу водойм та пройти до найближчих укриттів.
Яку погоду прогнозують на Водохреще?
Нагадаємо, що Україна святкує Водохреще або Йордан 6 січня. Синоптики ще не мають точних прогнозів на 5 – 9 січня, однак мають консультативний прогноз. Тенденції, які спостерігаються на початку січня показують, що з 5 до 9 січня сніг і дощ може накрити Південь і Схід України.
Водночас у нічні години температура повітря може досягати позначки від 0 до 6 градусів морозу. Вдень може бути дещо тепліше – від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.