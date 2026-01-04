Святкування Водохреща у Києві: де у столиці можна безпечно зануритися у воду

На території Києва 6 січня будуть працювати спеціально підготовлені локації для занурення у воду з нагоди Водохреща. Вони облаштовані з урахуванням вимог безпеки та працюватимуть з 08:00 до 17:00.

Про це пише 24 Канал із посиланням на комунальне підприємство з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду Києва "ПЛЕСО".

Де безпечно зануритися у воду на Водохреще?

У зв’язку з безпековою ситуацією підприємство закликало мешканців столиці утриматися від масових зібрань та традиційного купання у відкритих водоймах.

Для забезпечення громадської безпеки та оперативного реагування на надзвичайні ситуації на території Києва 6 січня 2026 року будуть працювати спеціально підготовлені локації для занурення у воду з нагоди Водохреща. Вони облаштовані з урахуванням вимог безпеки та працюватимуть з 08:00 до 17:00.

Усі локації перевірені водолазами КП «Плесо» — дно обстежене та очищене від небезпечних предметів; облаштовані зручними підходами до води та кабінками для переодягання та перебуватимуть під постійним наглядом рятувальників, лайфгардів та медичних працівників. Офіційні локації для занурення:

Голосіївський район: Пляж "Галерний".

Деснянський район: Пляж "Троєщина".

Дніпровський район: Пляжі "Дитячий", "Венеція", "Тельбін", "Веселка", "Райдуга".

Оболонський район: Озера Вербне та Йорданське Пляж «Пуща-Водиця», зона відпочинку "Наталка", пляж на Оболонському острові.

"Безпека – наш пріоритет. Просимо занурюватися виключно у визначених та підготовлених місцях і дотримуватися рекомендацій рятувальників", – наголосили у підприємстві. Там додали, що у разі оголошення повітряної тривоги необхідно негайно залишити територію поблизу водойм та пройти до найближчих укриттів.

Яку погоду прогнозують на Водохреще?