Празднование Крещения в Киеве: где в столице можно безопасно окунуться в воду

На территории Киева 6 января будут работать специально подготовленные локации для погружения в воду по случаю Крещения. Они обустроены с учетом требований безопасности и будут работать с 08:00 до 17:00.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на коммунальное предприятие по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "Плесо".

Где безопасно окунуться в воду на Крещение?

В связи с ситуацией безопасности предприятие призвало жителей столицы воздержаться от массовых собраний и традиционного купания в открытых водоемах.

Для обеспечения общественной безопасности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на территории Киева 6 января 2026 года будут работать специально подготовленные локации для погружения в воду по случаю Крещения. Они обустроены с учетом требований безопасности и будут работать с 08:00 до 17:00.

Все локации проверены водолазами КП "Плесо" - дно обследовано и очищено от опасных предметов; обустроены удобными подходами к воде и кабинками для переодевания и будут находиться под постоянным наблюдением спасателей, лайфгардов и медицинских работников. Официальные локации для погружения:

Голосеевский район: Пляж "Галерный".

Деснянский район: Пляж "Троещина".

Днепровский район: Пляжи "Детский", "Венеция", "Тельбин", "Радуга", "Радуга".

Оболонский район: Озера Вербное и Иорданское Пляж "Пуща-Водица", зона отдыха "Наталка", пляж на Оболонском острове.

"Безопасность – наш приоритет. Просим погружаться исключительно в определенных и подготовленных местах и следовать рекомендациям спасателей", – отметили на предприятии. Там добавили, что в случае объявления воздушной тревоги необходимо немедленно покинуть территорию вблизи водоемов и пройти к ближайшим укрытиям.

Какую погоду прогнозируют на Крещение?