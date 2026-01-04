Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на коммунальное предприятие по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "ПЛЕСО".
Где безопасно окунуться в воду на Крещение?
В связи с ситуацией безопасности предприятие призвало жителей столицы воздержаться от массовых собраний и традиционного купания в открытых водоемах.
Для обеспечения общественной безопасности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на территории Киева 6 января 2026 года будут работать специально подготовленные локации для погружения в воду по случаю Крещения. Они обустроены с учетом требований безопасности и будут работать с 08:00 до 17:00.
Все локации проверены водолазами КП "Плесо" - дно обследовано и очищено от опасных предметов; обустроены удобными подходами к воде и кабинками для переодевания и будут находиться под постоянным наблюдением спасателей, лайфгардов и медицинских работников. Официальные локации для погружения:
- Голосеевский район: Пляж "Галерный".
- Деснянский район: Пляж "Троещина".
- Днепровский район: Пляжи "Детский", "Венеция", "Тельбин", "Радуга", "Радуга".
- Оболонский район: Озера Вербное и Иорданское Пляж "Пуща-Водица", зона отдыха "Наталка", пляж на Оболонском острове.
"Безопасность – наш приоритет. Просим погружаться исключительно в определенных и подготовленных местах и следовать рекомендациям спасателей", – отметили на предприятии. Там добавили, что в случае объявления воздушной тревоги необходимо немедленно покинуть территорию вблизи водоемов и пройти к ближайшим укрытиям.
Какую погоду прогнозируют на Крещение?
Напомним, что Украина празднует Крещение или Иордан 6 января. Синоптики еще не имеют точных прогнозов на 5 – 9 января, однако имеют консультативный прогноз. Тенденции, которые наблюдаются в начале января показывают, что с 5 до 9 января снег и дождь может накрыть Юг и Восток Украины.
В то же время в ночные часы температура воздуха может достигать отметки от 0 до 6 градусов мороза. Днем может быть несколько теплее – от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.