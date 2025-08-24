На окупованих територіях місцеві мешканці зіштовхнулись з жахливою ситуацією щодо води. В більшості містах її вмикають за графіком по кілька годин на два дні. Тим часом в Донецьку в кранах її взагалі немає.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що люди скоро почнуть битись за неї, коли до будинків воду будуть привозити вантажівками. Окупаційна влада робить це спеціально, щоб усім "жилось однаково погано".

Що відбувається з водопостачанням на окупованих територіях?

В деяких районах Донецьку води просто немає – її не пускають навіть за графіком. До будинків мешканців воду постачають вантажівки, біля яких завжди можна помітити величезну чергу людей.

Скоро люди будуть просто штурмувати ці вантажівки. Людей довели до сказу. Води в Донецьку немає, її немає де взяти. Пропонували очищати воду з шахт, але у тамтешньої влади є аргумент – немає на це грошей,

– сказав керівник Центру вивчення окупації.

Проблеми з водою є і в Маріуполі – водосховище зміліло. Ситуація краща, ніж в Донецьку – воду подають за графіком раз на дві доби на 4 години. Однак, наприклад, в будинках, де живуть росіяни, вона є завжди, а в Лівобережному районі навіть за графіком її немає. В інших районах міста вода є частково.

Це демонструє, що вода є, навіть попри обміління водосховища. Навіть з економним її використанням такий жорстокий графік непотрібний. Чому він тоді такий? Бо не можна, щоб в Маріуполі життя було краще, ніж в Донецьку. Бо в Пушиліна восени вибори,

– зазначив Андрющенко.

Цікаво, що є багато відеодоказів, коли в Маріуполі пробивається фонтан з водою, що свідчить про тиск в трубах та її наявність. Оскільки в людей її немає – це означає, що її не спеціально перекриває місцева влада.

Керівник Центру вивчення окупації додав, що жахлива ситуація з водою і в Бердянську через обміління водосховища. В місті теж діють графіки, а вожу вже потроху починають возити вантажівками, як і в Донецьку. Ідентично живе і Мелітополь.

