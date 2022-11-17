Що таке справжній мир: Зеленський після ракетної атаки виступив на Bloomberg New Economy Forum

Нещодавно на саміті в Індонезії Володимир Зеленський представив українську формулу миру з 10 пунктів. На Bloomberg New Economy Forum він додав до списку новий компонент.

Зокрема Президент України пояснив бачення миру та те, що він принесе. Він назвав три його складові: порятунок життів, стабілізація та, що важливо, розвиток. І саме вільна та незалежна Україна – це прекрасний партнер в багатьох галузях.

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Коли ми відновимо територіальну цілісність і гарантуємо надійний мир, Україна стане потужним джерелом нового глобального розвитку. І це не просто про економіку, а саме про сучасну економіку,

– сказав Зеленський.

Зелена енергетика

Володимир Зеленський назвав декілька з галузей, де Україна буде безцінним партнером для глобального розвитку. Перш за все, він наголосив, що Україна здатна замістити чистою енергією брудне викопне паливо з Росії. Наприклад, в України є величезний потенціал у низьковуглецевій енергетиці, тож вона здатна стати ключовим партнером Європейського Союзу для цілей декарбонізації. Ба більше, ми можемо стати одним з основних постачальників "зеленого" водню та електроенергії.

Цього дозволяють досягти:

кліматичні умови України,

вільні площі,

енергія сонця,

енергія вітру.

Усе це дозволяє виробляти "зелену" електрику з дуже конкурентною собівартістю. Наприклад, за три роки перед російським вторгненням в Україні збудували 7 гігаватів відновлюваної енергетики.

Також Україна може виробляти десятки мільйонів тонн "зеленого" й дешевого аміаку.

Плюс сильні позиції в біоенергетиці. Плюс потужна атомна енергетика й енергетична інфраструктура, яка об'єднана з енергомережею Євросоюзу. Зараз російський ракетний терор спрямований передусім на ці наші потужності,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Тож він запросив партнерів України та їхні компанії вже оцінювати перспективи та приєднуватися до відбудови нашої держави.

Видобуток корисних копалин та аграрний сектор

Також Президент України наголосив партнерам, що сучасна економіка потребує літію, графіту та інших рідкоземельних металів. По деяких з них в Україні найбільші запаси у Європі.

"Плюс виробничі й транспортні можливості, плюс наш потенціал у машинобудуванні, наша культура праці й доступ до провідних ринків світу – це основа саме для того економічного зростання, якого всі так потребують", – наголосив він.

Також світ уже зміг переконатися, що аграрний сектор та експорт сільськогосподарської продукції України вкрай важливий для світу та найбідніших країн. Без нього буквально наразі неможливо гарантувати глобальну продовольчу безпеку.

Попри це зараз українська експортна зернова ініціатива допомагає стабілізації продовольчої ситуації у світі. Однак повернення миру Україні означатиме не лише надійну стабілізацію ринку у відповідь на кризу, а й гарантування продовольчої стабільності та недопущення будь-яких криз.

І знов-таки я навів лише три приклади, а їх значно більше. Мир в Україні – це глобальна потреба. Я підкреслюю: не тимчасове затишшя, не муляж миру, яким спокушає Росія, щоб просто підготувати новий етап агресії, а справжній мир. Я знаю, що його можливо досягти,

– підсумував Президент України.

Щоб досягнути вищезазначеного, необхідно берегти:

глобальну єдність і продовжувати підтримувати боротьбу України за свободу,

глобальну чесність і посилювати тиск на Росію за терор,

глобальну раціональність і вже зараз співпрацювати з Україною заради майбутнього розвитку.

Повне звернення Володимира Зеленського до учасників Bloomberg New Economy Forum: відео

Формула миру від України: що відомо

На саміті G20 Володимир Зеленський відкинув можливість проведення нового"Мінську-3", що б означало фактичне замороження війни, якого так прагне Росія. Натомість він представив українську формулу миру та запропонував провідним державам світу бути її співтворцями разом з Україною.

Ця формула включає:

радіаційну та ядерну безпеку;

продовольчу безпеку;

енергетичну безпеку;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

повернення справедливості;

протидію екоциду;

недопущення ескалації;

фіксацію закінчення війни.

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