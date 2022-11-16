Як повідомляє 24 канал, Зеленський наголосив на необхідності "відкинути суперечки та розвивати колективні зусилля заради глобального миру й стабільності кожної доброчинної держави".
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Моя вам добра порада – візьміть український досвід захисту, щоб гарантувати безпеку вашим народам. Ми створили IT-армію, яка перемагає у кіберпросторі. Найкращі фахівці та компанії об'єдналися для захисту держави. Понад тисячу триста кібератак ми відбили за вісім місяців російської війни,
– сказав він у відеозверненні.
Президент також зауважив, що в перший тиждень повномасштабного наступу, Росія зруйнувала ключовий дата-центр України. Він зазначив, що рішенням проблеми стала "хмара", куди й були перенесені частково інформаційні системи.
"Ми збудували захист державних реєстрів. Ми зберегли цифрову стійкість банків", – Наголосив Зеленський.
Він також розповів, що саме завдяки цифровізації Україна змогла забезпечити практично безперебійну роботу держпослуг. Це дало змогу вчасно організувати виплати для громадян, які стали жертвами бойових дій.
Якщо у вас чи у ваших союзників і партнерів іще немає такої системи і такого цифрового захисту, ми будемо раді допомогти вам їх збудувати! Кіберзахист – це співпраця. Стійкість інститутів – це співпраця. Надійний зв'язок, зокрема супутниковий, це також співпраця,
– наголосив Зеленський.
Він також зазначив, що український досвід це і світовий досвід і Україна готова допомагати іншим країнам у питаннях гарантування цифрової безпеки.
Саміт Великої двадцятки: що відомо
- На саміті в Індонезії виступив онлайн і президент Володимир Зеленський. Він виголосив промову, під час якої запропонував формулу миру, а також підкреслив, що жодного "Мінська-3" не буде.
- Натомість представник Росії Лавров пожалівся на Зеленського. Він звинуватив Президента України у зриві "мирних переговорів" та затягуванні конфлікту.
- Зазначимо також, що після промови Зеленського росіяни написали у мережі чимало недолугих та кумедних коментарів, у яких жалілися та нарікали на свою державу.
- Також на саміті прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак представив свої 5 кроків щодо зменшення впливу Росії.
- До допомоги Україні закликав і лідер Франції. Він зустрівся з Сі Цзіньпіном та закликав його об'єднати зусилля навколо України.