Как сообщает 24 канал, Зеленский отметил необходимость "отбросить споры и развивать коллективные усилия ради глобального мира и стабильности каждого действующего во благо государства".

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Мой вам добрый совет – возьмите украинский опыт защиты, чтобы обеспечить безопасность вашим народам. Мы создали IT-армию, побеждающую в киберпространстве. Лучшие специалисты и компании объединились для защиты государства. Более тысячи трехсот кибератак мы отбили за восемь месяцев русской войны,
– сказал он в видеообращении.

Президент также отметил, что в первую неделю полномасштабного наступления Россия разрушила ключевой дата-центр Украины. Он отметил, что решением проблемы стало "облако", куда и были перенесены частично информационные системы.

"Мы построили защиту государственных реестров. Мы сохранили цифровую устойчивость банков", – подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал, что благодаря цифровизации Украина смогла обеспечить практически бесперебойную работу госуслуг. Это позволило своевременно организовать выплаты гражданам, которые стали жертвами боевых действий.

Если у вас или у ваших союзников и партнеров нет такой системы и такой цифровой защиты, мы будем рады помочь вам их построить! Киберзащита – это сотрудничество. Устойчивость институтов – это сотрудничество. Надежная связь, в частности спутниковая, это также сотрудничество,
– подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что украинский опыт это и мировой опыт, и Украина готова помогать другим странам в вопросах обеспечения цифровой безопасности.

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