Как сообщает 24 канал, Зеленский отметил необходимость "отбросить споры и развивать коллективные усилия ради глобального мира и стабильности каждого действующего во благо государства".
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Мой вам добрый совет – возьмите украинский опыт защиты, чтобы обеспечить безопасность вашим народам. Мы создали IT-армию, побеждающую в киберпространстве. Лучшие специалисты и компании объединились для защиты государства. Более тысячи трехсот кибератак мы отбили за восемь месяцев русской войны,
– сказал он в видеообращении.
Президент также отметил, что в первую неделю полномасштабного наступления Россия разрушила ключевой дата-центр Украины. Он отметил, что решением проблемы стало "облако", куда и были перенесены частично информационные системы.
"Мы построили защиту государственных реестров. Мы сохранили цифровую устойчивость банков", – подчеркнул Зеленский.
Он также рассказал, что благодаря цифровизации Украина смогла обеспечить практически бесперебойную работу госуслуг. Это позволило своевременно организовать выплаты гражданам, которые стали жертвами боевых действий.
Если у вас или у ваших союзников и партнеров нет такой системы и такой цифровой защиты, мы будем рады помочь вам их построить! Киберзащита – это сотрудничество. Устойчивость институтов – это сотрудничество. Надежная связь, в частности спутниковая, это также сотрудничество,
– подчеркнул Зеленский.
Он также отметил, что украинский опыт это и мировой опыт, и Украина готова помогать другим странам в вопросах обеспечения цифровой безопасности.
Саммит Большой двадцатки: что известно
- На саммите в Индонезии выступил онлайн и президент Владимир Зеленский . Он произнес речь, во время которой предложил формулу мира, а также подчеркнул, что никакого "Минска-3" не будет.
- В то же время представитель России Лавров пожаловался на Зеленского. Он обвинил Президента Украины в срыве "мирных переговоров" и затягивании конфликта.
- Отметим также, что после речи Зеленского россияне написали в сети немало нелепых и забавных комментариев, в которых жаловались и сетовали на свое государство .
- Также на саммите премьер-министр Великобритании Риши Сунак представил свои 5 шагов по уменьшению влияния России.
- К помощи Украины призвал лидер Франции. Он встретился с Си Цзиньпином и призвал его объединить усилия по Украине.