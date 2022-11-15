Великобритания никогда не отступит

Великобритания продолжает поддерживать Украину. Об этом свидетельствуют последние заявления новоизбранного премьер-министра страны Риши Сунака.

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Перед саммитом G20 он призвал лидеров стран противостоять Путину и бороться со страной-агрессорой.

Украина отстаивает фундаментальные принципы, важные для всех нас – принципы суверенитета и самоопределения, которые являются основой стабильного международного порядка. Мы знаем, что украинский народ все еще ужасно страдает от непрерывных российских бомбардировок и длительных отключений электроэнергии при температурах, близких к замерзанию,

– сказал Риши Сунак.

Кроме этого, премьер-министр Великобритании заявил, что и дальше будет поддерживать украинский народ. А в проблемах роста мировых цен на продовольствие и электроэнергию обвиняет только Россию.

Пять шагов по уменьшению влияния России

Премьер Британии рассказал, как именно можно уменьшить влияние страны-агрессорки на мировую экономику:

Во-первых, страны должны продолжать оказывать срочную поддержку там, где она больше всего нужна зимой. Речь идет и об Украине, и о наиболее уязвимых странах мира, страдающих от голода.

Во-вторых, не разрешать России шантажировать всех вопросом продовольственной безопасности.

В-третьих, принять для защиты экономической безопасности, цепей снабжения и быстрого устранения энергетической зависимости от страны-арессорки.

В-четвертых, Риши Сунак говорит о приверженности продвижению свободных рынков и открытой глобальной экономике, в которой предпринимательство стимулирует рост.

В завершение мир должен уделить большое внимание сотрудничеству для обеспечения финансовой стабильности и честности. Также противодействовать вовлечению в кредитные ловушки более бедных стран и устранять причины ускорения инфляции.

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О чем будут говорить на саммите G20

Вступительная дискуссия будет сосредоточена на войне в Украине. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обратится в собрание виртуально.

Вторая сессия будет сосредоточена на глобальном здравоохранении, а третья – на цифровых проблемах.

Западные лидеры используют саммит, чтобы получить поддержку по предложенному ограничению цен на экспорт российской нефти. Они будут пытаться найти решение проблемы нехватки продовольствия и удобрений, вызванной вторжением.

большое внимание будет приковано к президенту Китая, поскольку многие члены G20 озабочены его отношениями с Кремлем.

Обратите внимание, западные официальные лица сообщили, что для многих государств, не входящих в G7, экономические вызовы важнее самого конфликта в Украине. Поэтому они будут настаивать на поиске решений для таких стран, а не потребовать присоединения к осуждению России.