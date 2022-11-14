Министр финансов Сергей Марченко во время прессбрифинга Укринформ "Бюджет-2023. Основные показатели" призвал украинцев покупать облигации внутренних государственных займов.

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Облигации – это ценные государственные бумаги, которые продают для того, чтобы получить дополнительные средства на нужды бюджета.

Это, кроме налогов, может быть единственный источник, который помогает финансировать армию. Таким образом, это позволит ускорить победу Украины в войне с Россией,

– добавил Марченко.

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Украина в следующем году будет получать как грантовую помощь, так и кредитную. К примеру, кредит от Еврокомиссии в размере 18 млрд евро.

Европейская комиссия вводит нам кредит макрофинансовой помощи. 18 миллиардов евро – это будет кредитная поддержка. Она долгосрочна. Характер поддержки – 15 – 20 лет, процентная ставка достаточно невелика, учитывая стоимость заимствования на рынке капиталов. Поэтому в принципе это тоже нас устраивает, но обычно приоритет отдаем грантовой помощи,

– добавил министр финансов.

Обратите внимание, глава Минфина рассказал, что дефицит бюджета в следующем году не самый высокий. Он считает, что самым высоким дефицитом будет дефицит 2022 года.

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