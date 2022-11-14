Министр финансов Сергей Марченко во время прессбрифинга Укринформ "Бюджет-2023. Основные показатели" призвал украинцев покупать облигации внутренних государственных займов.
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Это, кроме налогов, может быть единственный источник, который помогает финансировать армию. Таким образом, это позволит ускорить победу Украины в войне с Россией,
– добавил Марченко.
Финансовая помощь Украине: сколько мы получим
Украина в следующем году будет получать как грантовую помощь, так и кредитную. К примеру, кредит от Еврокомиссии в размере 18 млрд евро.
Европейская комиссия вводит нам кредит макрофинансовой помощи. 18 миллиардов евро – это будет кредитная поддержка. Она долгосрочна. Характер поддержки – 15 – 20 лет, процентная ставка достаточно невелика, учитывая стоимость заимствования на рынке капиталов. Поэтому в принципе это тоже нас устраивает, но обычно приоритет отдаем грантовой помощи,
– добавил министр финансов.
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Важные показатели бюджет-2023
- Доходы бюджета – 1,3 триллиона гривен;
- Расходы – 2,6 триллиона гривен;
- Дефицит – более 20% ВВП (1,29 триллиона гривен в год);
- Средняя зарплата – 18 500 гривен;
- Среднегодовой курс доллара – 42,2 гривны;
- Рост экономики – 3,2% в настоящем выражении.