Міністр фінансів Сергій Марченко під час пресбрифінгу Укрінформ "Бюджет-2023. Основні показники", закликав українців купляти облігації внутрішніх державних позик.
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Це, окрім податків, можливо єдине джерело, яке допомогає фінансувати армію. Таким чином, це дозволить пришвидшити перемогу України у війні з Росією,
– додав Марченко.
Фінансова допомога Україні: скільки ми отримаємо
Україна у наступному році отримуватиме як грантову допомогу, так і кредитну. До прикладу, кредит від Єврокомісії у розмірі 18 мільярдів євро.
Європейська комісія впроваджує нам кредит макрофінансової допомоги. 18 мільярдів євро – це буде кредитна підтримка. Вона довгострокова. Характер підтримки – 15 – 20 років, відсоткова ставка досить невелика, враховуючи вартість запозичення на ринку капіталів. Тому в принципі це також нас влаштовує, але звичайно пріоритет віддаємо грантовій допомозі,
– додав міністр фінансів.
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Важливі показники бюджет-2023
- Доходи бюджету – 1,3 трильйона гривень;
- Видатки – 2,6 трильйона гривень;
- Дефіцит – понад 20% ВВП (1,29 трильйона гривень за рік);
- Середня зарплата – 18 500 гривень;
- Середньорічний курс долара – 42,2 гривні;
- Зростання економіки – 3,2% в реальному вираженні.