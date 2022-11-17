Что такое настоящий мир: Зеленский после ракетной атаки выступил на Bloomberg New Economy Forum

Недавно на саммите в Индонезии Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира из 10 пунктов. На Bloomberg New Economy Forum он добавил в список новый компонент.

В частности, Президент Украины объяснил видение мира и то, что он принесет. Он назвал три его составляющие: спасение жизней, стабилизация и, что немаловажно, развитие. И именно свободная и независимая Украина – прекрасный партнер во многих отраслях.

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Когда мы обновим территориальную целостность и гарантируем надежный мир, Украина станет мощным источником нового глобального развития. И это не просто об экономике, а именно о современной экономике,

– сказал Зеленский.

Зеленая энергетика

Владимир Зеленский назвал несколько отраслей, где Украина будет бесценным партнером для глобального развития. Прежде всего он подчеркнул, что Украина способна заместить чистой энергией грязное ископаемое топливо из России. Например, у Украины есть огромный потенциал в низкоуглеродистой энергетике, поэтому она способна стать ключевым партнером Европейского Союза для целей декарбонизации. Более того, мы можем стать одним из основных поставщиков "зеленого" водорода и электроэнергии.

Этого позволяют добиться:

климатические условия Украины,

свободные площади,

энергия солнца,

энергия ветра.

Все это позволяет производить "зеленое" электричество с очень конкурентной себестоимостью. К примеру, за три года перед российским вторжением в Украине построили 7 гигаваттов возобновляемой энергетики.

Также Украина может производить десятки миллионов тонн "зеленого" и дешевого аммиака.

Плюс сильнейшие позиции в биоэнергетике. Плюс мощная атомная энергетика и энергетическая инфраструктура, объединенная с энергосетью Евросоюза. Сейчас российский ракетный террор направлен прежде всего на эти наши мощности,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он пригласил партнеров Украины и их компании уже оценивать перспективы и присоединяться к восстановлению нашего государства.

Добыча полезных ископаемых и аграрный сектор

Также Президент Украины подчеркнул партнерам, что современная экономика нуждается в литии, графите и других редкоземельных металлах. По некоторым из них в Украине самые большие запасы в Европе.

"Плюс производственные и транспортные возможности, плюс наш потенциал в машиностроении, наша культура труда и доступ к ведущим рынкам мира – это основа именно для того экономического роста, в котором все так нуждаются", – подчеркнул он.

Также мир уже смог убедиться, что аграрный сектор и экспорт сельскохозяйственной продукции Украины крайне важны для мира и беднейших стран. Без него практически невозможно гарантировать глобальную продовольственную безопасность.

Несмотря на это, сейчас украинская экспортная зерновая инициатива помогает стабилизации продовольственной ситуации в мире. Однако возвращение мира Украине будет означать не только надежную стабилизацию рынка в ответ на кризис, но и гарантирование продовольственной стабильности и недопущение каких-либо кризисов.

И опять-таки я привел только три примера, а их гораздо больше. Мир в Украине – это глобальная потребность. Я подчеркиваю: не временное затишье, не муляж мира, которым соблазняет Россия, чтобы просто подготовить новый этап агрессии, а настоящий мир. Я знаю, что его можно достичь,

– подытожил Президент Украины.

Чтобы достичь вышеперечисленного, необходимо беречь:

глобальное единство и продолжать поддерживать борьбу Украины за свободу,

глобальную честность и усиливать давление на Россию за террор,

глобальную рациональность и уже сейчас сотрудничать с Украиной ради будущего развития.

Полное обращение Владимира Зеленского к участникам Bloomberg New Economy Forum: видео

Формула мира от Украины: что известно

На саммите G20 Владимир Зеленский отверг возможность проведения нового "Минска-3", что означало бы фактическое замораживание войны, к которому так стремится Россия. Он представил украинскую формулу мира и предложил ведущим государствам мира быть ее сотворцами вместе с Украиной.

Эта формула включает:

радиационную и ядерную безопасность;

продовольственную безопасность;

энергетическую сохранность;

освобождение всех пленных и депортированных;

исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод русских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоциду;

недопущение эскалации;

фиксацию окончания войны.

Важные результаты саммита G20: смотрите видео