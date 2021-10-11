Волонтерити, щоб довіряти: "А що далі?" з керівником програми "Будуємо Україну разом" Дідулою

Про волонтерство як служіння та спосіб життя. Чи справді волонтерити означає платити двічі? Чому потрібно волонтерити, щоб почувати себе щасливим? Про волонтерство як елемент освітньої програми Оксана Сироїд розмовляла із керівником програми ГО "Будуємо Україну разом" Юрком Дідулою.

З 2014 року організація "Будуємо Україну Разом" (БУР) залучила до волонтерства понад 3 000 молодих українців. Разом вони відбудували понад 30 будинків для сімей, які постраждали від російсько-української війни на Сході України, у 35 громадах заснували молодіжні центри, а у понад 80 громадах організували волонтерські табори для активної молоді. А в наступні 5 років організація поставила собі амбітну ціль – залучити понад 30 000 молодих людей в Україні до власних волонтерських проєктів.

"Демократія не є тим, що можна остаточно досягнути. Демократія потребує постійного включення. Тому волонтерство як інструмент ніколи не стане не актуальним. Воно має бути частиною освітнього процесу", – вважає Юрко Дідула.

"Під час спільної роботи ти виходиш на один рівень довіри один до одного, – зазначає керівник програми БУРу. – І там хлопець з Одеси говорить однією мовою з дівчиною зі Львова, і в такому середовищі довіри можна дуже легко проговорювати складні теми для України".

Довідка

Юрко Дідула, керівник програми ГО "Будуємо Україну разом"

Випускник Українського католицького університету (за спеціальністю – історія). Співзасновник студентського братства УКУ, яке розпочало низку національних проєктів молодіжних обмінів, включаючи "Великдень разом", що об’єднало понад 2000 молодих людей зі сходу та заходу країни з 2011 року; Навчався в країнах Центральної та Східної Європи, а також в університеті Ласалла (Філадельфія, США).Працював у Національному фонді за демократію (Вашингтон, округ Колумбія) у 2013-2014 роках. Повернувся в Україну в 2014 році та був співзасновником організації "Будуємо Україну разом". З тих пір працює над її розвитком.

Нагадаємо, "А що далі?" – новий соціальний медіа проєкт віце-президентки Київської школи економіки і співголови Львівського безпекового форуму Оксани Сироїд, який має боротися з наративами російської пропаганди в Україні про начебто неспроможність українців будувати успішну державу. Програми виходитимуть щочетверга на YouTube-каналі проєкту.

Партнери проєкту:

Львівський Безпековий Форум

Київська Школа Економіки

Інститут Просвіти

Проєкт реалізовується за підтримки Фонду Ганса Зайделя в Україні.