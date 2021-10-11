З 2014 року організація "Будуємо Україну Разом" (БУР) залучила до волонтерства понад 3 000 молодих українців. Разом вони відбудували понад 30 будинків для сімей, які постраждали від російсько-української війни на Сході України, у 35 громадах заснували молодіжні центри, а у понад 80 громадах організували волонтерські табори для активної молоді. А в наступні 5 років організація поставила собі амбітну ціль – залучити понад 30 000 молодих людей в Україні до власних волонтерських проєктів.

"Демократія не є тим, що можна остаточно досягнути. Демократія потребує постійного включення. Тому волонтерство як інструмент ніколи не стане не актуальним. Воно має бути частиною освітнього процесу", – вважає Юрко Дідула.

"Під час спільної роботи ти виходиш на один рівень довіри один до одного, – зазначає програмний менеджер БУРу. – І там хлопець з Одеси говорить однією мовою з дівчиною зі Львова, і в такому середовищі довіри можна дуже легко проговорювати складні теми для України".

Довідка

Юрко Дідула, Менеджер з програм ГО "Будуємо Україну разом"

Випускник Українського католицького університету (за спеціальністю – історія). Співзасновник студентського братства УКУ, яке розпочало низку національних проєктів молодіжних обмінів, включаючи "Великдень разом", що об’єднало понад 2000 молодих людей зі сходу та заходу країни з 2011 року; Навчався в країнах Центральної та Східної Європи, а також в університеті Ласалла (Філадельфія, США).Працював у Національному фонді за демократію (Вашингтон, округ Колумбія) у 2013-2014 роках. Повернувся в Україну в 2014 році та був співзасновником організації "Будуємо Україну разом". З тих пір працює над її розвитком.

Нагадаємо, "А що далі?" – новий соціальний медіа проєкт віце-президентки Київської школи економіки і співголови Львівського безпекового форуму Оксани Сироїд, який має боротися з наративами російської пропаганди в Україні про начебто неспроможність українців будувати успішну державу. Програми виходитимуть щочетверга на YouTube-каналі проєкту.

Партнери проєкту:

Львівський Безпековий Форум

Київська Школа Економіки

Інститут Просвіти

Проєкт реалізовується за підтримки Фонду Ганса Зайделя в Україні.