С 2014 года организация "Строим Украину Вместе" (СУВ) привлекла к волонтерству более 3 тысяч молодых украинцев. Вместе они отстроили более 30 домов для семей, пострадавших от российско-украинской войны на Востоке Украины, в 35 общинах основали молодежные центры, а в более 80 общинах организовали волонтерские лагеря для активной молодежи. А в следующие 5 лет организация поставила себе амбициозную цель – привлечь более 30 000 молодых людей в Украине к собственным волонтерским проектам.

"Демократия не является тем, что можно окончательно достичь. Демократия требует постоянного включения. Поэтому волонтерство как инструмент никогда не станет не актуальным. Оно должно быть частью образовательного процесса", – считает Юрий Дидула.

"Во время совместной работы ты выходишь на один уровень доверия друг к другу, – отмечает программный менеджер СУВа. – И там парень из Одессы говорит на одном языке с девушкой со Львова, и в такой среде доверия можно очень легко проговаривать сложные темы для Украины".

Справка

Юрий Дидула, Менеджер по программам ОО "Строим Украину вместе"

Выпускник Украинского католического университета (по специальности – история). Соучредитель студенческого братства УКУ, которое начало ряд национальных проектов молодежных обменов, включая "Пасха вместе", который объединил более 2 тысяч молодых людей с востока и запада страны с 2011 года; Учился в странах Центральной и Восточной Европы, а также в университете Ласалль (Филадельфия, США). Работал в Национальном фонде за демократию (Вашингтон, округ Колумбия) в 2013-2014 годах. Вернулся в Украину в 2014 году и был соучредителем организации "Строим Украину вместе". С тех пор работает над ее развитием.

Напомним, "А что дальше?" – новый социальный медиа проект вице-президента Киевской школы экономики и сопредседатели Львовского форума Оксаны Сыроед, который должен бороться с нарративами российской пропаганды в Украине о якобы несостоятельности украинцев строить успешное государство. Программы будут выходить каждый четверг на YouTube-канале проекта.

Партнеры проекта:

Львовский форум безопасности

Киевская Школа Экономики

Институт Просвещения

Проект реализуется при поддержке Фонда Ганса Зайделя в Украине.