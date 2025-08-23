На початку червня 2025 року у Донецькій області внаслідок удару російського дрона загинула 69-річна британська волонтерка. Родичі досі не можуть отримати її тіло, оскільки воно перебуває у зоні бойових дій.

Волонтерка Енні Льюїс Марффі 4 червня перетнула кордон з Україною. Жінка переміщувалася на зеленому Toyota RAV4, завантаженому гуманітарною допомогою, передає 24 Канал із посиланням на Times.

Що відомо про загибель волонтерки з Британії?

Льюїс Мерффі мав супроводжувати колишній солдат з Уельсу. Однак він захворів у дорозі та повернувся до Великої Британії для лікування. Благодійники радили волонтерці доставити авто до Львова, однак вона вирішила їхати прямо до місця призначення допомоги – Краматорська на Донеччині.

"Вплинути на її рішення було неможливо", – каже засновниця Aid Ukraine, Катажина Билок.

Протягом наступних 5 днів зв’язок із волонтеркою зник – вона не повідомляла своє точне місцеперебування. Востаннє жінка зв'язувалась із благодійниками 10 червня, а з родиною – 8 червня.

Катажина Билок розмістила оголошення з фото Льюїс Марффі та авто в месенджері Telegram. Місцева поліція відповіла за 20 хвилин, а вже наступного дня на брифінгу надала відеодокази, що, ймовірно, підтверджують її загибель.

За словами Билок, 11 червня Льюїс Марффі чомусь виїхала на Бахмутську трасу – територію, яку контролюють росіяни й яку вважають "зоною смерті", де її почав переслідувати дрон. Вона заявила, що докази, які зібрала її команда, "на 1001%" підтверджують загибель Льюїс. Цей випадок зараз розслідується як воєнний злочин.

Чому тіло волонтерки не можуть забрати?

Колишня продюсерка та режисерка документальних фільмів BBC, за словами родини, була "щаслива робити щось значуще", беручи участь у місії з благодійною організацією.

Сьогодні родичі загиблої намагаються повернути її тіло. Вони критикують Міністерство закордонних справ Великої Британії за відмову допомогти отримати свідоцтво про смерть, що заважає їм як слід попрощатися із загиблою та врегулювати її фінансові справи.

Причина, через яку не видано свідоцтво про смерть – це місце перебування тіла. У звіті поліції Краматорська йдеться: "На цей момент тіло волонтерки Енні Маргарет Елізабет Льюїс Марффі залишається на території активних бойових дій, що унеможливлює евакуацію".

Через це місцева влада не може видати офіційне свідоцтво про смерть. Її діти неодноразово зверталися до Міністерства закордонних справ Британії за допомогою, але отримали відповідь, що це поза їхньою юрисдикцією.