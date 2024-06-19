Ворог атакував енергетичний об'єкт у Центрі України

Російські окупанти вночі проти 19 червня атакували Україну дронами-камікадзе. Вороги влучили в енергетичний об'єкт у центральному регіоні України.

Повітряні сили ЗСУ розповідали, що вони збили 19 з 21 дрона-камікадзе типу "Шахед". У Міненерго пояснили, як атака вплинула на ситуацію в енергосистемі.

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Що відомо про наслідки атаки по енергетиці України

У Міністерстві енергетики пояснили, що через нічну атаку росіян по енергетичному об'єкті у Центрі України пошкоджене обладнання. На місце викликали рятувальників та поліцію.

Окрім того, у Львівській області через нічний російський удар "Шахедами" зазнали пошкоджень:

повітряні лінії,

електричне обладнання.

На жаль, без світла залишилась 285 точок обліку. Енергетики відновлюють електрику.

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Через дефіцит в енергосистемі, який є наслідком масованих російських атак, графіки погодинних відключень застосовуються з 0:00 до 24:00,

– заявили в міністерстві.

Тобто графіки діятимуть цілодобово.

У Міненерго вкотре розповіли, що на підприємствах критичної інфраструктури світло не вимикатимуть. Також електрика буде на підприємствах, які імпортують 80% світла для своїх потреб відповідно до постанови Кабміну.



Яка ситуація в енергетиці 19 червня 2024 року

В Укренерго пояснили, що відключення світла – це наслідок шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях.

Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак,

– розповіли в компанії.

Там уточнили, що для того, щоб подолати дефіцит в енергосистемі Україна залучає імпорт та аварійну допомогу з країн Європи. Зокрема, в Міненерго уточнили, що 19 червня Київ планує імпортувати в нашу країну 28 000 мегават-годину.

Попри це, в Укренерго пояснюють – через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає, щоб підтримати баланс в енергосистемі.