Ворог атакував енергетичний об'єкт у Центрі України
Джерело:Міненерго
Російські окупанти вночі проти 19 червня атакували Україну дронами-камікадзе. Вороги влучили в енергетичний об'єкт у центральному регіоні України.
Повітряні сили ЗСУ розповідали, що вони збили 19 з 21 дрона-камікадзе типу "Шахед". У Міненерго пояснили, як атака вплинула на ситуацію в енергосистемі.
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Що відомо про наслідки атаки по енергетиці України
У Міністерстві енергетики пояснили, що через нічну атаку росіян по енергетичному об'єкті у Центрі України пошкоджене обладнання. На місце викликали рятувальників та поліцію.
Окрім того, у Львівській області через нічний російський удар "Шахедами" зазнали пошкоджень:
- повітряні лінії,
- електричне обладнання.
На жаль, без світла залишилась 285 точок обліку. Енергетики відновлюють електрику.
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Через дефіцит в енергосистемі, який є наслідком масованих російських атак, графіки погодинних відключень застосовуються з 0:00 до 24:00,
– заявили в міністерстві.
Тобто графіки діятимуть цілодобово.
У Міненерго вкотре розповіли, що на підприємствах критичної інфраструктури світло не вимикатимуть. Також електрика буде на підприємствах, які імпортують 80% світла для своїх потреб відповідно до постанови Кабміну.
Яка ситуація в енергетиці 19 червня 2024 року
В Укренерго пояснили, що відключення світла – це наслідок шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях.
Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак,
– розповіли в компанії.
Там уточнили, що для того, щоб подолати дефіцит в енергосистемі Україна залучає імпорт та аварійну допомогу з країн Європи. Зокрема, в Міненерго уточнили, що 19 червня Київ планує імпортувати в нашу країну 28 000 мегават-годину.
Попри це, в Укренерго пояснюють – через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає, щоб підтримати баланс в енергосистемі.