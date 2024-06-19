Зокрема, один чоловік потрапив до лікарні. Його стан оцінюється як важкий, але він має вижити.
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Джерело:Андрій Садовий
Росія атакувала Львів "Шахедами" у ніч на 19 червня. Внаслідок атаки є постраждалі та руйнування інфраструктури.
Зокрема, один чоловік потрапив до лікарні. Його стан оцінюється як важкий, але він має вижити.
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