Враг атаковал энергетический объект в Центре Украины

Российские оккупанты ночью против 19 июня атаковали Украину дронами-камикадзе. Враги ударили в энергетический объект в центральном регионе Украины.

Воздушные силы ВСУ рассказывали, что они сбили 19 из 21 дрона-камикадзе типа "Шахед". В Минэнерго объяснили, как атака повлияла на ситуацию в энергосистеме.

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Что известно о последствиях атаки по энергетике Украины

В Министерстве энергетики объяснили, что из-за ночной атаки россиян по энергетическому объекту в Центре Украины там повреждено оборудование. На место вызвали спасателей и полицию.

Кроме того, во Львовской области из-за ночного российского удара "Шахедами" получили повреждения:

воздушные линии,

электрическое оборудование.

К сожалению, без света осталась 285 точек учета. Энергетики восстанавливают электричество.

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Как будут выключать свет 19 июня

Из-за дефицита в энергосистеме, который является следствием массированных российских атак, графики почасовых отключений применяются с 0:00 до 24:00,

– заявили в министерстве.

То есть графики будут действовать круглосуточно.

В Минэнерго в очередной раз рассказали, что на предприятиях критической инфраструктуры свет не будут выключать. Также электричество будет на предприятиях, которые импортируют 80% света для своих нужд в соответствии с постановлением Кабмина.



Какая ситуация в энергетике 19 июня 2024 года

В Укрэнерго объяснили, что отключение света – это следствие 6 ракетных ударов врага по украинским электростанциям.

Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак,

– рассказали в компании.

Там уточнили, что для того, чтобы преодолеть дефицит в энергосистеме Украина привлекает импорт и аварийную помощь из стран Европы. В частности, в Минэнерго уточнили, что 19 июня Киев планирует импортировать в нашу страну 28 000 мегаватт-час.

Несмотря на это, в Укрэнерго объясняют – из-за масштабности повреждений этих мер не хватает, чтобы поддержать баланс в энергосистеме.