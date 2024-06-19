Воздушную тревогу в некоторых областях объявили ориентировочно после 2 часов ночи 19 июня. Во Львовской области опасность звучала дважды.

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Сколько "Шахедов" сбили в Украине

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские военные в ночь на 19 июня запустили по Украине 21 вражеский дрон типа Shahed-131/136 с направлений:

российского Приморско-Ахтарска;

мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

В результате боевой работы сбито 19 вражеских ударных БпЛА типа Shahed в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях,

– рассказали военные Воздушных сил ВСУ.

По их данным, воздушное нападение оккупантов отражала:

истребительная авиация,

зенитные ракетные подразделения и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Воздушных сил,

мобильные огневые группы Сил обороны Украины.



Россия атаковала "Шехедами", однако ВСУ большинство сбили

Сколько "Шахедов" сбили на Львовщине

Россия 5 дронов-камикадзе типа "Шахед" направила на Львовскую область. Глава Львовской ОВА рассказал, что по информации от Воздушного командования "Запад", по состоянию на 05:55 19 июня: