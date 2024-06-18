К сожалению, россияне минируют все на оккупированных территориях, поэтому процесс разминирования может затянуться на десятилетия. Саперы 93-й бригады "Холодный Яр" показали, как разминируют освобожденные территории.
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Где сейчас летят "Шахеды"
Тревога в Одесской области.
Дроны летят на Одесскую область, - ВС
- "Шахеды" с Николаевщины – курсом на Одесскую область.
- "Шахеды" на севере Херсонщины – в направлении Николаевщины.
- Новая группа вражеских БПЛА с ВОТ Запорожской области направляется на Херсонщину.
В Криворожском районе работала ПВО. Оборонцы сбили вражеский "Шахед", сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
ВС сообщили, что есть угроза баллистики с востока.
Добавилась тревога на Полтавщине, Донетчине.
В каких областях объявлена тревога сейчас
Красных регионов стало меньше. Сейчас тревога в таких областях:
- Харьковская;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Николаевская;
- Херсонская.
Где летят "Шахеды"
- "Шахеды" на севере Херсонщины и Николаевщины, продолжают курс на запад.
- Новая группа "Шахедов" с ВОТ Запорожской области направляется на Херсонщину.
Где сейчас тревога
Где сейчас дроны
"Шахеды" на севере Херсонщины, движутся на запад.
"Группа "Шахедов" с ВОТ Запорожской области направляется на Херсонщину", – пишут в ВС.