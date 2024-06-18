К сожалению, россияне минируют все на оккупированных территориях, поэтому процесс разминирования может затянуться на десятилетия. Саперы 93-й бригады "Холодный Яр" показали, как разминируют освобожденные территории.

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Где сейчас летят "Шахеды"

23:38, 18 июня

Тревога в Одесской области.

23:37, 18 июня

Дроны летят на Одесскую область, - ВС

  • "Шахеды" с Николаевщины – курсом на Одесскую область.
  • "Шахеды" на севере Херсонщины – в направлении Николаевщины.
  • Новая группа вражеских БПЛА с ВОТ Запорожской области направляется на Херсонщину.
23:36, 18 июня

В Криворожском районе работала ПВО. Оборонцы сбили вражеский "Шахед", сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

23:22, 18 июня

ВС сообщили, что есть угроза баллистики с востока.

23:21, 18 июня

Добавилась тревога на Полтавщине, Донетчине.

23:07, 18 июня

В каких областях объявлена тревога сейчас

Красных регионов стало меньше. Сейчас тревога в таких областях:

  • Харьковская;
  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Николаевская;
  • Херсонская.
23:06, 18 июня

Где летят "Шахеды"

  • "Шахеды" на севере Херсонщины и Николаевщины, продолжают курс на запад.
  • Новая группа "Шахедов" с ВОТ Запорожской области направляется на Херсонщину.
22:51, 18 июня

Где сейчас тревога

22:10, 18 июня

Где сейчас дроны

"Шахеды" на севере Херсонщины, движутся на запад.

22:00, 18 июня

"Группа "Шахедов" с ВОТ Запорожской области направляется на Херсонщину", – пишут в ВС.