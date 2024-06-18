На жаль, росіяни мінують усе на окупованих територіях, тож процес розмінування може затягнутися на десятиліття. Сапери 93-ї бригади "Холодний Яр" показали, як розміновують звільнені території.
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Де зараз летять "Шахеди"
Тривога на Одещині.
Дрони летять на Одещину, - ПС
- "Шахеди" з Миколаївщини – курсом на Одещину.
- "Шахеди" на півночі Херсонщини – у напрямку Миколаївщини.
- Нова група ворожих БпЛА із ТОТ Запорізької області прямує на Херсонщину.
У Криворізькому районі працювала ППО. Оборонці збили ворожий "Шахед", повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
ПС повідомили, що є загроза балістики зі сходу.
Додалася тривога на Полтавщині, Донеччині.
В яких областях оголошено тривогу зараз
Червоних регіонів поменшало. Наразі тривога в таких областях:
- Харківська;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Миколаївська;
- Херсонська.
Де летять "Шахеди"
- "Шахеди" на півночі Херсонщини та Миколаївщини, продовжують курс на захід.
- Нова група "Шахедів" із ТОТ Запорізької області прямує на Херсонщину.
Де зараз тривога
Де зараз дрони
"Шахеди" на півночі Херсонщини, рухаються на захід.
"Група "Шахедів" із ТОТ Запорізької області прямує на Херсонщину", – пишуть у ПС.