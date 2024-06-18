На жаль, росіяни мінують усе на окупованих територіях, тож процес розмінування може затягнутися на десятиліття. Сапери 93-ї бригади "Холодний Яр" показали, як розміновують звільнені території.

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Де зараз летять "Шахеди"

23:38, 18 червня Тривога на Одещині.

23:37, 18 червня Дрони летять на Одещину, - ПС "Шахеди" з Миколаївщини – курсом на Одещину.

"Шахеди" на півночі Херсонщини – у напрямку Миколаївщини.

Нова група ворожих БпЛА із ТОТ Запорізької області прямує на Херсонщину.

23:36, 18 червня У Криворізькому районі працювала ППО. Оборонці збили ворожий "Шахед", повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

23:22, 18 червня ПС повідомили, що є загроза балістики зі сходу.

23:21, 18 червня Додалася тривога на Полтавщині, Донеччині.

23:07, 18 червня В яких областях оголошено тривогу зараз Червоних регіонів поменшало. Наразі тривога в таких областях: Харківська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Миколаївська;

Херсонська.

23:06, 18 червня Де летять "Шахеди" "Шахеди" на півночі Херсонщини та Миколаївщини, продовжують курс на захід.

Нова група "Шахедів" із ТОТ Запорізької області прямує на Херсонщину.

22:51, 18 червня Де зараз тривога

22:10, 18 червня Де зараз дрони "Шахеди" на півночі Херсонщини, рухаються на захід.