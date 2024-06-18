Про це повідомив Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Однак він зазначив, що зміст пакета допомоги тримають у секреті.

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Що відомо про 9-й пакет допомоги від Італії

У міністра під час слухань перед членами комітетів із закордонних справ Палати депутатів і Сенату Італії поцікавилися, чи буде новий пакет військової допомоги Україні включати далекобійні ракети.

Він (пакет – 24 Канал) буде представлений комітету парламентського контролю безпеки Італії, існує секретність,

– відповів глава МЗС.

Водночас він погодився з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто, що якщо зняти секретність з військової допомоги Україні, яку запровадив попередній уряд, то таких проблемних питань більше не буде. Це стосується вартості переданої допомоги.

Єдине, що відомо, це те, що для захисту неба над Україною буде відправлено оборонну батарею SAMP/T,

– сказав він.

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Варто зазначити, що про плани передачі SAMP/T вже повідомлялося раніше. Це єдина система європейського виробництва, яка здатна перехоплювати балістичні ракети. Вона здатна відстежувати десятки цілей і перехоплювати їх одночасно.