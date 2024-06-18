Про це повідомляють в італійській газеті Fatto Quotidiano.

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Україна може отримати від Італії Storm Shadow

Відомо, що 9-й пакет озброєнь для України, який міністр оборони Гвідо Крозетто представить парламенту до кінця місяця, міститиме не лише систему ППО Samp-T.

Також у нього входитиме партія ракет великої дальності Storm Shadow, які здатні потенційно потрапити на російську землю. Про це італійському виданню повідомили джерела, які знайомі із ситуацією.

Нагадаємо, що уряд Італії, окрім військової допомоги, готує пакет і фінансової допомоги Україні. Відомо, що новий пакет на 140 мільйонів євро нашій державі виділять для заходів щодо інфраструктури, залізниці, охорони здоров'я, агропродовольчого сектору, гуманітарного сектору, а також із розмінування. Зокрема, інвестують у відновлення зруйнованого російською ракетою Спасо-Преображенського собору в Одесі.