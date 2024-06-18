Об этом сообщают в итальянской газете Fatto Quotidiano.

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Украина может получить от Италии Storm Shadow

Известно, что 9-й пакет вооружений для Украины, который министр обороны Гвидо Крозетто представит парламенту до конца месяца, будет содержать не только систему ПВО Samp-T.

Также в него будет входить партия ракет большой дальности Storm Shadow, которые способны потенциально попасть на российскую землю. Об этом итальянскому изданию сообщили источники, которые знакомы с ситуацией.

Напомним, что, что правительство Италии, кроме военной помощи, готовит пакет и финансовой помощи Украине. Известно, что новый пакет на 140 миллионов евро нашей стране выделят для мероприятий по инфраструктуре, железной дороги, здравоохранения, агропродовольственного сектора, гуманитарного сектора, а также по разминированию. В частности, инвестируют в восстановление разрушенного российской ракетой Спасо-Преображенского собора в Одессе.