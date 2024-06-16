Об этом на Саммите мира заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, информирует 24 Канал.

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Италия анонсировала новый пакет военной помощи

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что его страна готова направить новый пакет военной помощи для Украины.

Дипломат пригласил украинского лидера Владимира Зеленского в Италию и заверил, что Украина всегда может рассчитывать на его государство. В то же время итальянский министр раскритиковал действия российского диктатора Владимира Путина в отношении Киева.

По его словам, Италия заинтересована в том, чтобы они не теряли Украину из центра поля зрения. Таяни отметил, что, к сожалению, Путин не показывает положительных признаков стремления к миру. Он подчеркнул, что "война может остановиться в любой момент, для этого России нужно лишь прекратить вооруженную агрессию и восстановить целостность территории Украины".

Господин Зеленский, приезжайте к нам в Италию. Мы готовы прислать также новый пакет вооруженной помощи, но мы будем поддерживать также и восстановление Украины. Рассчитывайте на нас, рассчитывайте на Италию,

– подчеркнул Таяни.

Справка! В субботу, 15 июня, стартовал Глобальный саммит мира в Швейцарии. Свое участие в нем подтвердили 92 страны мира. Так, мероприятие продлится до воскресенья, 16 июня. Все о заявлениях стран-участниц на саммите мира – читайте здесь.

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