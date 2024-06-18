Саперы 93-й бригады "Холодный Яр" показали, как разминируют страну. Они ежедневно обезвреживают вражеские мины, рискуя жизнью.

Смотрите также Взрывчатка замаскирована под детскую игрушку: на Харьковщине участились подрывы местных жителей

Оккупанты минируют даже школы и кладбища

Опасны не только поля и посадки, где проходила линия фронта. В частности после деоккупации Харьковской области мины обнаруживают и в гражданских домах, в школах, на кладбищах.

Тонны губительного железа мешают жить и пользоваться этой землей и зданиями, хотя, казалось бы, фронт переместился далеко,

– отметили бойцы.

Как работают саперы-холоднояровцы: фото 93 бригады

Так, к примеру, где-то минные заграждения проходят по кладбищу. Эти мины российские оккупанты оставляли при отступлении. Где-то мины лежат перед позициями, которые были накопаны прямо во дворе частных домов.

Часто местные общины обращаются к военным, которые оказывали сопротивление российским войскам в этих селах, с просьбой убрать и ликвидировать мины и снаряды.

Также снаряды и мины, которые не сдетонировали, саперы изымают на путях проезда военной техники. Ведь они являются потенциально взрывоопасными и также подлежат утилизации.

Украина – самая заминированная страна мира

По оценкам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, заминированность нашей страны может составлять 176 000 квадратных километров территории. На полное разминирование могут потребоваться сотни лет.