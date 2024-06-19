Местные власти призывают жителей Львовщины быть особенно осторожными и перейти в укрытие.

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"Шахеды" атакуют Львовскую область

В 2:33 на Львовщине из-за угрозы вражеских ударных беспилотников объявили воздушную тревогу. Через несколько минут председатель ОВА Максим Козицкий написал, что в воздушном пространстве Львовской области зафиксировали "Шахеды".

Впоследствии, в 2:58, он предупредил, что БПЛА летят в направлении Львова. Время их подлета – меньше чем 10 минут.

Мэр города Андрей Садовый призвал львовян находиться в укрытиях.

Шахемы в нашем регионе. Будьте в безопасном месте!,

– написал он.

В области работает ПВО: в городе слышали взрывы

Мониторинговые каналы заявили, что в области работает ПВО. Впоследствии это подтвердил и городской голова. Также некоторые местные жители сообщили, что слышали звуки взрывов.

Не снимайте работу ПВО. Всем оставаться в безопасном месте,

– написал Садовый.

"Вражеский беспилотник в окрестностях Львова. Ничего не снимаем, нигде не выкладываем", – добавил Максим Козицкий.