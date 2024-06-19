Местные власти призывают жителей Львовщины быть особенно осторожными и перейти в укрытие.
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"Шахеды" атакуют Львовскую область
В 2:33 на Львовщине из-за угрозы вражеских ударных беспилотников объявили воздушную тревогу. Через несколько минут председатель ОВА Максим Козицкий написал, что в воздушном пространстве Львовской области зафиксировали "Шахеды".
Впоследствии, в 2:58, он предупредил, что БПЛА летят в направлении Львова. Время их подлета – меньше чем 10 минут.
Мэр города Андрей Садовый призвал львовян находиться в укрытиях.
Шахемы в нашем регионе. Будьте в безопасном месте!,
– написал он.
В области работает ПВО: в городе слышали взрывы
Мониторинговые каналы заявили, что в области работает ПВО. Впоследствии это подтвердил и городской голова. Также некоторые местные жители сообщили, что слышали звуки взрывов.
Не снимайте работу ПВО. Всем оставаться в безопасном месте,
– написал Садовый.
"Вражеский беспилотник в окрестностях Львова. Ничего не снимаем, нигде не выкладываем", – добавил Максим Козицкий.