Прежде всего российская армия использует тактику комбинированных ударов. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш, передает 24 Канал.

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Каждая российская атака уникальна

Евлаш рассказал, что Россия в последнее время запускает с разных направлений свои беспилотные летательные аппараты в сочетании с ракетами различных типов.

Они могут добавлять разного типа боевую часть и увеличивать или уменьшать ее в зависимости от поставленной задачи,

– говорит представитель Воздушных сил Украины.

Во время атаки ночью 14 июня в ВС заметили, как группы "Шахедов" объединялись между собой.

"Мы видели, как 3 группы "Шахедов" объединялись в 2, затем прекращали свое существование, то есть это перегруппировка и изменение направления движения", – комментирует Евлаш последний обстрел.

Также он рассказал о последней атаке крылатыми ракетами. Они долетели до Запада Украины, в частности, в Коломыю, а потом развернулись и полетели в направлении Староконстантинова. Так россияне применяют "приемы с изменением высот" и это происходит часто.

Каждая атака по-своему уникальна,

– заключает Евлаш.

Что известно о последней атаке России по Украине