Мониторинговые каналы показали ориентировочный маршрут вражеских целей.

Смотрите также Что известно о ракете "Кинжал", которую запустила Россия 14 июня

В течение 14 июня враг применил для атаки на Украину крылатые, беспилотные и баллистические цели. Силами обороны уничтожено было:

17/17х БпЛА "Шахед-136".

Пуски с аэродрома "Приморско-Ахтарск".

7/10х КР Х-101/55СМ.

Пуски из Саратовской области 5х Ту-95мс

0/1х АРПБ Х-47м2 "Кинжал".

Пуск из Тамбовской области 1х МиГ-31К.

0/3х 9М723 "Искандер-М".

Пуск из временно оккупированного Крыма и Краснодарского края.