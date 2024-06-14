Польша и союзники подняли в воздушное пространство свои самолеты из-за ночной атаки России по Украине. Из-за этого мог быть повышенный уровень шума.

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Ситуацию постоянно мониторят

Польские военные отметили, что "это еще одна очень напряженная ночь" для всей системы ПВО Польши.

Задействованы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Оперативное командование РП осуществляет постоянный мониторинг ситуации,

– говорится в сообщении.

После того, как риск ударов по приграничным с Польшей территориям снизился, авиация пошла на посадку. В командовании ВС Польши отметили, что постоянно находятся в готовности защитить воздушное пространство государства.

В Польше прокомментировали вероятность сбития ракет над Украиной