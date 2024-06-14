Польша и союзники подняли в воздушное пространство свои самолеты из-за ночной атаки России по Украине. Из-за этого мог быть повышенный уровень шума.
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Ситуацию постоянно мониторят
Польские военные отметили, что "это еще одна очень напряженная ночь" для всей системы ПВО Польши.
Задействованы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Оперативное командование РП осуществляет постоянный мониторинг ситуации,
– говорится в сообщении.
После того, как риск ударов по приграничным с Польшей территориям снизился, авиация пошла на посадку. В командовании ВС Польши отметили, что постоянно находятся в готовности защитить воздушное пространство государства.
В Польше прокомментировали вероятность сбития ракет над Украиной
- Польша совместно с союзниками могла бы уничтожать над территорией Украины российские воздушные цели. Сейчас по этому поводу звучат многочисленные обсуждения.
- И хотя разговоры на эту тему продолжаются, однако никакого решения принять не удалось до сих пор. Об этом во время Конференции по восстановлению Украины в Берлине заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
- Польский представитель подчеркнул, что Польша, конечно, должна сбивать российские ракеты над своей территорией. Зато возникает вопрос о сбивании ракет над территорией другой страны, поскольку такая ракета может упасть и от нее может пострадать кто-то на земле.