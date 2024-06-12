И хотя разговоры на эту тему продолжаются, однако никакого решения принять не удалось до сих пор. Об этом во время Конференции по восстановлению Украины в Берлине заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
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Как идет ход обсуждений
Радослав Сикорский утверждает, что российские ракеты уже неоднократно нарушали воздушное пространство Польши, в результате чего страна поднимала в небо свою авиацию. Более того, одна из них пролетела несколько сотен километров в воздушном пространстве страны.
По его словам, после такого "полета" ракета упала на расстоянии около 10 километров от его дома на севере Польши, что даже ближе к границе с Германией, чем границы с Украиной.
Польский представитель подчеркнул, что Польша, конечно, должна сбивать российские ракеты над своей территорией. Зато возникает вопрос о сбивании ракет над территорией другой страны, поскольку такая ракета может упасть и от нее может пострадать кто-то на земле.
Поэтому разговоры на эту тему ведутся, никакого решения еще не принято,
– заявил он.
Что этому предшествовало
- Представитель МИД Польши Павел Вронский уже отмечал, что вопрос о возможном привлечении польских систем ПВО к отражению российских атак рассматривают как на техническом уровне, так и на юридическом. Украина обращалась с такой инициативой.
- Дмитрий Кулеба заявлял, что американские системы Patriot, размещенные в Польше, могут защищать воздушное пространство над Украиной. Он добавил, что это также бы защитило страны НАТО от российских дронов и ракет, которые периодически пересекают их воздушное пространство.
- Более того, в немецком Бундестаге недавно также прозвучало мощное заявление о возможности сбивать российские ракеты над Украиной. В частности, в Германии убеждены, что Североатлантический Альянс должен принять участие в отражении российских атак.
- Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил, что Польша имеет все технические возможности, чтобы закрыть украинское небо на Западе. К тому же у украинских военных появилась бы возможность использовать на других направлениях дефицитные средства и системы ПВО.