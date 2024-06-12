И хотя разговоры на эту тему продолжаются, однако никакого решения принять не удалось до сих пор. Об этом во время Конференции по восстановлению Украины в Берлине заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

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Как идет ход обсуждений

Радослав Сикорский утверждает, что российские ракеты уже неоднократно нарушали воздушное пространство Польши, в результате чего страна поднимала в небо свою авиацию. Более того, одна из них пролетела несколько сотен километров в воздушном пространстве страны.

По его словам, после такого "полета" ракета упала на расстоянии около 10 километров от его дома на севере Польши, что даже ближе к границе с Германией, чем границы с Украиной.

Польский представитель подчеркнул, что Польша, конечно, должна сбивать российские ракеты над своей территорией. Зато возникает вопрос о сбивании ракет над территорией другой страны, поскольку такая ракета может упасть и от нее может пострадать кто-то на земле.

Поэтому разговоры на эту тему ведутся, никакого решения еще не принято,

– заявил он.

Что этому предшествовало