І хоч розмови на цю тему тривають, однак жодного рішення ухвалити не вдалося й досі. Про це під час Конференції з відновлення України у Берліні заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

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Як триває перебіг обговорень

Радослав Сікорський стверджує, що російські ракети вже неодноразово порушували повітряний простір Польщі, внаслідок чого країна підіймала у небо свою авіацію. Ба більше, одна з них пролетіла кількасот кілометрів у повітряному просторі країни.

За його словами, після такого "польоту" ракета упала на відстані близько 10 кілометрів від його дому на півночі Польщі, що навіть ближче до кордону з Німеччиною, ніж кордону з Україною.

Польський представник наголосив, що Польща, звичайно, має збивати російські ракети над своєю територією. Натомість виникає питання щодо збиття ракет над територією іншої країни, оскільки така ракета може впасти й від неї може постраждати хтось на землі.

Тому розмови на цю тему ведуться, жодного рішення ще не прийнято,

– заявив він.

Що цьому передувало