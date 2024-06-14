Польща та союзники підняли у повітряний простір свої літаки через нічну атаку Росії по Україні. Через це міг бути підвищений рівень шуму.

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Ситуацію постійно моніторять

Польські військові зазначили, що "це ще одна дуже напружена ніч" для всієї системи ППО Польщі.

Задіяно всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП здійснює постійний моніторинг ситуації,

– мовиться у повідомленні.

Після того, як ризик ударів по прикордонних з Польщею територіях знизився, авіація пішла на посадку. У командуванні ЗС Польщі зазначили, що постійно перебувають у готовності захистити повітряний простір держави.

У Польщі прокоментували ймовірність збиття ракет над Україною